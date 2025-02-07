Названы 10 новшеств будущего iPhone 17

Первое крупное изменение дизайна задней панели. Модели iPhone 17 Pro и Pro Max получат новый дизайн. Часть их задней панели будет выполнена из алюминия, а часть — из стекла.

Дизайн iPhone 17 Air. Похоже, форма камеры у него будет примерно как у Pixel 9 Pro.

Фронтальная камера на 24 МП. Ей будут оснащены смартфоны 17-й серии. Также у этой камеры будут шесть пластиковых линз.

Телевик на 48 МП. Его получит iPhone 17 Pro Max.

Дисплей с частотой обновления 120 Гц. Он появится впервые у обычного iPhone 17 и у iPhone 17 Air.