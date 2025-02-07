Названы 10 новшеств будущего iPhone 17

Названы 10 новшеств будущего iPhone 17И это не только процессор
Первое крупное изменение дизайна задней панели. Модели iPhone 17 Pro и Pro Max получат новый дизайн. Часть их задней панели будет выполнена из алюминия, а часть — из стекла.
Дизайн iPhone 17 Air. Похоже, форма камеры у него будет примерно как у Pixel 9 Pro.
Фронтальная камера на 24 МП. Ей будут оснащены смартфоны 17-й серии. Также у этой камеры будут шесть пластиковых линз.
Телевик на 48 МП. Его получит iPhone 17 Pro Max.
Дисплей с частотой обновления 120 Гц. Он появится впервые у обычного iPhone 17 и у iPhone 17 Air.
Новый устойчивый к царапинам антибликовый дисплей. Это будет что-то похожее на Gorilla Armor 2 на Galaxy S24 Ultra и S25 Ultra.
Чипы А19 и А19 Pro. Благодаря им улучшится производительность, энергоэффективность.
Улучшенная система охлаждения с новыми внутренними схемами и дизайнами. Её получит вся новая линейка iPhone. При этом ожидается, что iPhone 17 Pro Max будет поставляться с эксклюзивной системой охлаждения, сочетающей технологию испарительной камеры с графитовыми листами. Остальные же смартфоны получат только графитовые листы.
12 ГБ оперативной памяти. Возможно, этот объём памяти получит только iPhone 17 Pro Max или же iPhone 17 Ultra. Также есть информация, что 12 ГБ ОЗУ будет у смартфонов версий Pro и Pro Max.
Собственный комбинированный чип Wi-Fi и Bluetooth. Он будет установлен минимум в одну модель iPhone 17-й линейки в этом году.