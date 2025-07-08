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Опубликовано 08 июля 2025, 19:30
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Названы 10 новшеств грядущих iPhone 17 серии

Вот к чему любителям Apple нужно быть готовыми
Эксперт YouTube-канала Max Tech рассказал, какие обновления ждут пользователей новых iPhone 17.
Названы 10 новшеств грядущих iPhone 17 серии
© Max Tech

200-мегапиксельная камера. Ходят слухи, что Apple уже над этим работает.

Инновационный датчик изображения. Компания Apple подала патент, который свидетельствует о том, что она разрабатывает совершенно новый датчик, который может достичь динамического диапазона, сопоставимого с человеческим глазом. Это будет абсолютно новая многослойная конструкция, имеющая, похоже, аппаратное шумоподавление в реальном времени на уровне сенсора.

Новая конструкция объектива с переменной диафрагмой. Это позволит переключаться между двумя вариантами диафрагмы.

Чип А20. Ожидается, что он появится в следующем году и станет игровым. Энергоэффективность у него будет на 15 или 30% лучше.

Dynamic Island меньшего размера. В него будет установлен также подэкранный датчик Face ID.

Названы 10 новшеств грядущих iPhone 17 серии
© Max Tech

Оперативная память внутри самого кристалла чипа. Apple сделает это при помощи совершенно новой технологии многочиповых модулей. Такое решение значительно повысит производительность смартфонов.

Увеличенный срок службы аккумулятора. В iPhone 18-серии будут устанавливаться кремниево-углеродные батареи высокой плотности. Кроме того, 17 Pro Max впервые получит аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч.

Новый модем С2 для iPhone. Это первый собственный модем Apple с поддержкой 5G, что сделает смартфон более энергоэффективным, может продлить срок службы батареи.

Антибликовое покрытие. Оно есть также у S24 Ultra и S25 Ultra.

Отсутствие Dynamic Island. У iPhone 18-й линейки может полностью исчезнуть Dynamic Island, фронтальная камера переместится в верхний левый угол экрана, а Face ID будет находиться под экраном.

Источник:Max Tech
Автор:Валерия Филимонова
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