Названы 10 новшеств грядущих iPhone 17 серии

200-мегапиксельная камера. Ходят слухи, что Apple уже над этим работает.

Инновационный датчик изображения. Компания Apple подала патент, который свидетельствует о том, что она разрабатывает совершенно новый датчик, который может достичь динамического диапазона, сопоставимого с человеческим глазом. Это будет абсолютно новая многослойная конструкция, имеющая, похоже, аппаратное шумоподавление в реальном времени на уровне сенсора.

Новая конструкция объектива с переменной диафрагмой. Это позволит переключаться между двумя вариантами диафрагмы.

Чип А20. Ожидается, что он появится в следующем году и станет игровым. Энергоэффективность у него будет на 15 или 30% лучше.

Dynamic Island меньшего размера. В него будет установлен также подэкранный датчик Face ID.