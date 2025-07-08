Названы 10 новшеств грядущих iPhone 17 серии

Названы 10 новшеств грядущих iPhone 17 серииВот к чему любителям Apple нужно быть готовыми
200-мегапиксельная камера. Ходят слухи, что Apple уже над этим работает.
Инновационный датчик изображения. Компания Apple подала патент, который свидетельствует о том, что она разрабатывает совершенно новый датчик, который может достичь динамического диапазона, сопоставимого с человеческим глазом. Это будет абсолютно новая многослойная конструкция, имеющая, похоже, аппаратное шумоподавление в реальном времени на уровне сенсора.
Новая конструкция объектива с переменной диафрагмой. Это позволит переключаться между двумя вариантами диафрагмы.
Чип А20. Ожидается, что он появится в следующем году и станет игровым. Энергоэффективность у него будет на 15 или 30% лучше.
Dynamic Island меньшего размера. В него будет установлен также подэкранный датчик Face ID.
Оперативная память внутри самого кристалла чипа. Apple сделает это при помощи совершенно новой технологии многочиповых модулей. Такое решение значительно повысит производительность смартфонов.
Увеличенный срок службы аккумулятора. В iPhone 18-серии будут устанавливаться кремниево-углеродные батареи высокой плотности. Кроме того, 17 Pro Max впервые получит аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч.
Новый модем С2 для iPhone. Это первый собственный модем Apple с поддержкой 5G, что сделает смартфон более энергоэффективным, может продлить срок службы батареи.
Антибликовое покрытие. Оно есть также у S24 Ultra и S25 Ultra.
Отсутствие Dynamic Island. У iPhone 18-й линейки может полностью исчезнуть Dynamic Island, фронтальная камера переместится в верхний левый угол экрана, а Face ID будет находиться под экраном.