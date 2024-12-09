Названы 10 причин обновиться на iPhone 17 в следующем году

Полный редизайн линейки. Ожидается, что нас ждёт обычный iPhone 17, 17 Slim, 17 Pro, 17 Ultra (Pro Max). И у всех из них будут отличительные особенности.

Тонкий корпус. Новый iPhone 17 Slim (Air) должен быть ещё тоньше, чем iPhone 6: 5 мм против 8,2 мм.

Только одна задняя камера. Новинка iPhone 17 Slim (Air), скорее всего, будет заменой iPhone 16 Plus, который не пользуется большим спросом. По размерам он будет находиться посередине между iPhone 17 и iPhone 17 Plus.

Работать при этом данная модель станет на А19, также у неё появится Sinamic Island.

В 17-й линейке появится новый собственный 5G-чип от Apple. Он будет использоваться во всех смартфонах.

Наконец, у всех устройств 17-й линейки частота обновления экрана станет 120 Гц.

Алюминиевый корпус и горизонтально расположенные камеры. Некоторые считают, что горизонтальный модуль камер смотрится некрасиво, но у такого расположения объективов всё же есть свои плюсы.

Выступ камеры из алюминия вместо стекла. Хотя такой дизайн камер у iPhone 17 Pro и Pro Max похож на расположение камер у Pixel.