Названы 10 причин обновиться на iPhone 17 в следующем году

Названы 10 причин обновиться на iPhone 17 в следующем годуВот чего ожидать от моделей этой линейки
Полный редизайн линейки. Ожидается, что нас ждёт обычный iPhone 17, 17 Slim, 17 Pro, 17 Ultra (Pro Max). И у всех из них будут отличительные особенности.
Тонкий корпус. Новый iPhone 17 Slim (Air) должен быть ещё тоньше, чем iPhone 6: 5 мм против 8,2 мм.
Только одна задняя камера. Новинка iPhone 17 Slim (Air), скорее всего, будет заменой iPhone 16 Plus, который не пользуется большим спросом. По размерам он будет находиться посередине между iPhone 17 и iPhone 17 Plus.
Работать при этом данная модель станет на А19, также у неё появится Sinamic Island.
В 17-й линейке появится новый собственный 5G-чип от Apple. Он будет использоваться во всех смартфонах.
Наконец, у всех устройств 17-й линейки частота обновления экрана станет 120 Гц.
Алюминиевый корпус и горизонтально расположенные камеры. Некоторые считают, что горизонтальный модуль камер смотрится некрасиво, но у такого расположения объективов всё же есть свои плюсы.
Выступ камеры из алюминия вместо стекла. Хотя такой дизайн камер у iPhone 17 Pro и Pro Max похож на расположение камер у Pixel.
Вероятность того, что корпус iPhone 17 останется титановым. Есть информация, позволяющая это предполагать.
Выпуск модели iPhone 17 Ultra. Она будет иметь чип с 12 ГБ оперативной памяти, специальную систему охлаждения. Кнопка действия и кнопка громкости у Ultra-версии также объединятся в одну.
Селфи-камера с разрешением 24 МП. У iPhone 16 обновления с точки зрения фронтальной камеры не произошло, но оно будет у новинки.
Телевик на задней панели с разрешением 28 МП. Его получит iPhone 17 Pro Max.
Обновлённое стекло. Смартфоны 17-й линейки получат более устойчивое к царапинам стекло,