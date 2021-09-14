Названы 10 современных смартфонов с водозащитой и ударопрочным корпусом

Пользователь портала Сергей Базаров предложил несколько вариантов качественных смартфонов с самыми высокими показателями защиты от воды, пыли и других факторов. Их комплектация соответствует стандартам IP68 (влагозащита), IP69K (защита от воздействия высоких температур, повышенного давления) и MIL-STD-810G (защита от падения и пр.).

Cubot KingKong 7. Считается одним из наиболее доступных смартфонов, содержащим защиту IP68/IP69K, батарею на 5 тысяч мАч, NFC и 6.36'-дюймовый IPS Full HD экран.

Cubot KingKong 5 Pro. Подходит тем, кто хочет пользоваться устройством долгое время без подзарядки. Также здесь есть модуль бесконтактной оплаты.

Doogee V10. Поддерживает 5G. Особенностью девайса является инфракрасный дальномер. За счёт большого объёма аккумулятора (8500 мАч) прослужит несколько дней. При необходимости его можно зарядить за два часа с помощью функции быстрой зарядки.

Doogee S97 Pro. У него есть встроенный лазерный дальномер. По уровню защиты и прочим характеристикам этот смартфон во многом похож на предыдущую модель.