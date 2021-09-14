Названы 10 современных смартфонов с водозащитой и ударопрочным корпусом

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Названы 10 современных смартфонов с водозащитой и ударопрочным корпусомОни способны работать при самых сложных условиях
В блогах на iXBT.com вышел материал о самых прочных аппаратах с высокой степенью защиты от разных внешних воздействий.
Пользователь портала Сергей Базаров предложил несколько вариантов качественных смартфонов с самыми высокими показателями защиты от воды, пыли и других факторов. Их комплектация соответствует стандартам IP68 (влагозащита), IP69K (защита от воздействия высоких температур, повышенного давления) и MIL-STD-810G (защита от падения и пр.).
- Cubot KingKong 7. Считается одним из наиболее доступных смартфонов, содержащим защиту IP68/IP69K, батарею на 5 тысяч мАч, NFC и 6.36'-дюймовый IPS Full HD экран.
- Cubot KingKong 5 Pro. Подходит тем, кто хочет пользоваться устройством долгое время без подзарядки. Также здесь есть модуль бесконтактной оплаты.
- Doogee V10. Поддерживает 5G. Особенностью девайса является инфракрасный дальномер. За счёт большого объёма аккумулятора (8500 мАч) прослужит несколько дней. При необходимости его можно зарядить за два часа с помощью функции быстрой зарядки.
- Doogee S97 Pro. У него есть встроенный лазерный дальномер. По уровню защиты и прочим характеристикам этот смартфон во многом похож на предыдущую модель.
- Oukitel WP7. Это устройство может похвастаться инфракрасной камерой ночного видения с разрешением 8 МП, а также модулем для стерилизации. В остальном это довольно "средний" телефон.
- Oukitel WP15. Им можно пользоваться целую неделю без подзарядки: смартфон имеет встроенный аккумулятор объёмом 15600 мАч. Также есть поддержка сетей 5G и типичная для защищённых телефонов функция защиты от разных факторов (стандарты IP68, IP69K и MIL-STD-810G).
- Ulefone Armor 11T. У него установлена тепловизионная камера, что отличает аппарат от других и позволяет ему конкурировать с Oukitel WP7.
- Ulefone Power Armor 13. Ещё один лидер по автономности. Ёмкость его батареи составляет 13200 мАч, также он способен заряжать различное оборудование с помощью беспроводной зарядки на 5 ватт. Ещё одна фишка устройства - инфракрасный дальномер.
- Blackview BL5000. Аппарат позволяет подключаться к 5G и обладает "стандартной" степенью защиты (IP68, IP69K и MIL-STD-810G).
- Blackview BL6000 Pro. Отличается прекрасной производительностью, поддержкой 5G, а также режимом IceMode (позволяет смартфону работать при -30 градусах Цельсия).