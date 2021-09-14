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Названы 10 современных смартфонов с водозащитой и ударопрочным корпусом

Они способны работать при самых сложных условиях
В блогах на iXBT.com вышел материал о самых прочных аппаратах с высокой степенью защиты от разных внешних воздействий.
Названы 10 современных смартфонов с водозащитой и ударопрочным корпусом

Пользователь портала Сергей Базаров предложил несколько вариантов качественных смартфонов с самыми высокими показателями защиты от воды, пыли и других факторов. Их комплектация соответствует стандартам IP68 (влагозащита), IP69K (защита от воздействия высоких температур, повышенного давления) и MIL-STD-810G (защита от падения и пр.).

  1. Cubot KingKong 7. Считается одним из наиболее доступных смартфонов, содержащим защиту IP68/IP69K, батарею на 5 тысяч мАч, NFC и 6.36'-дюймовый IPS Full HD экран.
  1. Cubot KingKong 5 Pro. Подходит тем, кто хочет пользоваться устройством долгое время без подзарядки. Также здесь есть модуль бесконтактной оплаты.
  1. Doogee V10. Поддерживает 5G. Особенностью девайса является инфракрасный дальномер. За счёт большого объёма аккумулятора (8500 мАч) прослужит несколько дней. При необходимости его можно зарядить за два часа с помощью функции быстрой зарядки.
  1. Doogee S97 Pro. У него есть встроенный лазерный дальномер. По уровню защиты и прочим характеристикам этот смартфон во многом похож на предыдущую модель.
  1. Oukitel WP7. Это устройство может похвастаться инфракрасной камерой ночного видения с разрешением 8 МП, а также модулем для стерилизации. В остальном это довольно "средний" телефон.
Названы 10 современных смартфонов с водозащитой и ударопрочным корпусом
  1. Oukitel WP15. Им можно пользоваться целую неделю без подзарядки: смартфон имеет встроенный аккумулятор объёмом 15600 мАч. Также есть поддержка сетей 5G и типичная для защищённых телефонов функция защиты от разных факторов (стандарты IP68, IP69K и MIL-STD-810G).
  1. Ulefone Armor 11T. У него установлена тепловизионная камера, что отличает аппарат от других и позволяет ему конкурировать с Oukitel WP7.
  1. Ulefone Power Armor 13. Ещё один лидер по автономности. Ёмкость его батареи составляет 13200 мАч, также он способен заряжать различное оборудование с помощью беспроводной зарядки на 5 ватт. Ещё одна фишка устройства - инфракрасный дальномер.
  1. Blackview BL5000. Аппарат позволяет подключаться к 5G и обладает "стандартной" степенью защиты (IP68, IP69K и MIL-STD-810G).
  1. Blackview BL6000 Pro. Отличается прекрасной производительностью, поддержкой 5G, а также режимом IceMode (позволяет смартфону работать при -30 градусах Цельсия).