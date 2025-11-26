Названы 10 запланированных новшеств для iPhone 18

Названы 10 запланированных новшеств для iPhone 18Вот чего ждать в следующем году
Новый дизайн iPhone 18 Pro. Apple собирается сделать переход между алюминием и стеклом на задней панели более плавным. Они будут практически одного тона.
Dynamic Island. У iPhone 18 Pro он тоже изменится. Теперь он будет в целом меньше и не таким широким.
Улучшенная фронтальная камера. Её получит вся линейка iPhone 18. Разрешение селфи-модуля будет составлять 24 МП.
iPhone Fold. Этот смартфон точно появится. По слухам, цена на него составит 2399 долларов. Вполне возможно, что из-за этой цены Apple переименует эту модель в Ultra.
Новые алюминиевые рамки. При этом они будут не матовыми, а глянцевыми.
iPhone Air 2. Его выпуск отложен до весны 2027 года. Он должен выйти вместе с базовыми iPhone 18 и 18е.
Увеличение габаритов. iPhone 18 Pro станет ещё толще и больше, чем 17 Pro. Но и автономность у него улучшится.
Улучшение основной камеры. Согласно утечкам, мы получим в iPhone 18 новый трёхслойный датчик изображения от Samsung. У него снизится уровень шума, расширится динамический диапазон и в целом улучшится качество снимков. Также должна появиться переменная диафрагма.
5G. Судя по всему, на iPhone 18 Pro появится спутниковый Интернет 5G.
Новые цвета. Ожидается, что iPhone 18 Pro выйдет в бордовом, коричневом и фиолетовом цвете, помимо уже существующих сейчас.