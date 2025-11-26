Телефоны
Опубликовано 26 ноября 2025, 18:45
Названы 10 запланированных новшеств для iPhone 18

Вот чего ждать в следующем году
В одном из выпусков на YouTube-канале Max Tech рассказали о главных слухах, связанных с будущим iPhone 18.
© Freepik

Новый дизайн iPhone 18 Pro. Apple собирается сделать переход между алюминием и стеклом на задней панели более плавным. Они будут практически одного тона.

Dynamic Island. У iPhone 18 Pro он тоже изменится. Теперь он будет в целом меньше и не таким широким.

Улучшенная фронтальная камера. Её получит вся линейка iPhone 18. Разрешение селфи-модуля будет составлять 24 МП.

iPhone Fold. Этот смартфон точно появится. По слухам, цена на него составит 2399 долларов. Вполне возможно, что из-за этой цены Apple переименует эту модель в Ultra.

Новые алюминиевые рамки. При этом они будут не матовыми, а глянцевыми.

© Freepik

iPhone Air 2. Его выпуск отложен до весны 2027 года. Он должен выйти вместе с базовыми iPhone 18 и 18е.

Увеличение габаритов. iPhone 18 Pro станет ещё толще и больше, чем 17 Pro. Но и автономность у него улучшится.

Улучшение основной камеры. Согласно утечкам, мы получим в iPhone 18 новый трёхслойный датчик изображения от Samsung. У него снизится уровень шума, расширится динамический диапазон и в целом улучшится качество снимков. Также должна появиться переменная диафрагма.

5G. Судя по всему, на iPhone 18 Pro появится спутниковый Интернет 5G.

Новые цвета. Ожидается, что iPhone 18 Pro выйдет в бордовом, коричневом и фиолетовом цвете, помимо уже существующих сейчас.