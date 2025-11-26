Названы 10 запланированных новшеств для iPhone 18

Новый дизайн iPhone 18 Pro. Apple собирается сделать переход между алюминием и стеклом на задней панели более плавным. Они будут практически одного тона.

Dynamic Island. У iPhone 18 Pro он тоже изменится. Теперь он будет в целом меньше и не таким широким.

Улучшенная фронтальная камера. Её получит вся линейка iPhone 18. Разрешение селфи-модуля будет составлять 24 МП.

iPhone Fold. Этот смартфон точно появится. По слухам, цена на него составит 2399 долларов. Вполне возможно, что из-за этой цены Apple переименует эту модель в Ultra.

Новые алюминиевые рамки. При этом они будут не матовыми, а глянцевыми.