Названы 7 новшеств грядущего iPhone 17 Pro Max

Новое расположение магнитов MagSafe. Вероятнее всего, Apple переместит их ниже, чтобы они не мешали камере.

Перенос логотипа. Он будет располагаться ниже, чем до этого.

Новый чип А19. Ожидается, что этот процессор получат все модели 17-й линейки, а на 17 Air будет стоять А19 Pro.

Три камеры по 48 МП. Их получат iPhone 17 Pro и Pro Max.