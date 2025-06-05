Названы 8 главных особенностей будущего iPhone 17

Дисплей 6,3". iPhone 17 будет иметь большой дисплей по сравнению с 16-м: 6,3" по сравнению с 6,1".

Частота обновления 120 Гц. По подтверждённым данным, она появится во всей 17-й линейке.

Меньший размер Dynamic Island. Он будет характерен для всех моделей iPhone 17. Всё потому, что все четыре смартфона оснастят новой технологией metalens для Face ID.

Новая фронтальная камера. Все модели iPhone 17 получат фронтальный объектив на 24 МП.