Названы 8 лучших Android-смартфонов на сентябрь 2021 года

AnandTech рассказал, к каким устройствам на операционной системе Android лучше всего присмотреться сейчас. Имейте в виду, что это рейтинг американского издания — большинство смартфонов китайских брендов не продаются на территории Соединённых Штатов.

1. Samsung Galaxy S21 Ultra

Лучший мегафлагман

Редакторы Anandtech отмечают, что они никогда не рекомендовали к покупке настолько дорогие смартфоны, но с учётом быстрого падения цены на флагманы Samsung и, напротив, постепенного подорожания китайских флагманов (таких как Xiaomi Mi 11 Ultra, а других достойных соперников у S21 Ultra, отмечают авторы, нет) новая Ультра выглядит адекватным предложением. В этой модели установлен OLED дисплей с поддержкой частоты 120 Гц, и это один из лучших дисплеев среди смартфонов всех времён, который умеет быть и экстремально ярким, и экстремально экономичным, в зависимости от ситуации и потребностей владельца смартфона.

А вот камера перекочевала из старых флагманов Samsung, зато она начала фотографировать лучше, чем в Galaxy S20 Ultra/Note 20 Ultra, и у Samsung ещё остаётся приличный запас времени, чтобы раскрыть её потенциал полностью до выхода нового поколения флагманов S-серии.

Каких-то существенных недостатков в этом смартфоне нет, свою цену он оправдывает. Однако, отмечает автор, если вы хотите высококлассный и по-настоящему экзотический смартфон, есть смысл подождать несколько недель до официального анонса Google Pixel 6 Pro.