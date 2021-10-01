Названы 8 лучших Android-смартфонов на сентябрь 2021 года

Названы 8 лучших Android-смартфонов на сентябрь 2021 годаОт попсы до экзотики
AnandTech рассказал, к каким устройствам на операционной системе Android лучше всего присмотреться сейчас. Имейте в виду, что это рейтинг американского издания — большинство смартфонов китайских брендов не продаются на территории Соединённых Штатов.
1. Samsung Galaxy S21 Ultra
Лучший мегафлагман
Редакторы Anandtech отмечают, что они никогда не рекомендовали к покупке настолько дорогие смартфоны, но с учётом быстрого падения цены на флагманы Samsung и, напротив, постепенного подорожания китайских флагманов (таких как Xiaomi Mi 11 Ultra, а других достойных соперников у S21 Ultra, отмечают авторы, нет) новая Ультра выглядит адекватным предложением. В этой модели установлен OLED дисплей с поддержкой частоты 120 Гц, и это один из лучших дисплеев среди смартфонов всех времён, который умеет быть и экстремально ярким, и экстремально экономичным, в зависимости от ситуации и потребностей владельца смартфона.
А вот камера перекочевала из старых флагманов Samsung, зато она начала фотографировать лучше, чем в Galaxy S20 Ultra/Note 20 Ultra, и у Samsung ещё остаётся приличный запас времени, чтобы раскрыть её потенциал полностью до выхода нового поколения флагманов S-серии.
Каких-то существенных недостатков в этом смартфоне нет, свою цену он оправдывает. Однако, отмечает автор, если вы хотите высококлассный и по-настоящему экзотический смартфон, есть смысл подождать несколько недель до официального анонса Google Pixel 6 Pro.
2. Xiaomi Mi 11 Ultra
Лучший альтернативный "мега-флагман"
Редкая птица — то попадается в продаже, то опять исчезает, при этом цены на него, в отличие от постоянно снижающихся на Samsung, скачут в случайном порядке.
А ещё это огромный смартфон, просто зверь по размеру и весу, с великолепной тыльной камерой, которая с технической точки зрения лучше, чем у Galaxy S21 Ultra, но настроена тяп-ляп, поэтому в среднем качество съёмки примерно равно самсунговскому.
За счёт Snapdragon 888 внутри это более подходящий для игр смартфон, чем Samsung Galaxy S21 Ultra, но вот по автономности... не провал, но и не лидер — корейский флагман работает от аккумулятора дольше.
3. Galaxy S21 / S21 +
Лучший флагман "по умолчанию"
Ничего особенного или выдающегося, зато мощнейшие процессоры и хорошие характеристики практически по всем фронтам. Цена тоже радует, потому что постоянно снижается. Камеры перекочевали из серии S20 с незначительными изменениями, но по-настоящему разочаровывает дисплей, который урезали с разрешения 1440p до 1080p. Зато теперь, с переменной частотой обновления до 120 Гц, за счёт регулирования этой самой частоты и невысокого разрешения флагманы Samsung наконец стали хорошим вариантом по автономности.
Опять же, подчёркивает автор, для жителей стран, где можно купить Google Pixel 6, стоит рассмотреть и гуглофон, но в данном случае младшие флагманы Samsung будут явно выгоднее по соотношению цены и качества.
4. OnePlus 9 Pro
Лучший альтернативный "просто флагман"
По мнению огромного количества смартфонных энтузиастов, это единственный достойный соперник флагманским моделям Samsung. Огорчает авторов только то, что OnePlus жульничает в вопросах быстродействия и "душит" Snapdragon 888 в приложениях, где владелец не сможет заметить урезанную производительность "на глаз".
И ещё автономность "не фонтан", зато, в отличие от Samsung, это полноценный флагманский смартфон с разумными размерами, а не габаритами "лопаты". Удобный, высококачественный, с хорошими камерами. Достоин внимания.
5. Xiaomi Mi 11
Лучший альтернативный флагман за пределами США
Китайский смартфон высокого класса, который равен по цене старшим моделям среднего класса или "урезанным флагманам" конкурентов.
Камера, конечно, не лучшая из лучших, но очень качественная, красивый корпус, огромный запас производительности благодаря Snapdragon 888, которую Xiaomi наконец научились не доводить до перегрева с обновлением до MIUI 12.5.
Алгоритмы камер немного туповаты, автономность плохая, но своих денег стоит.
6. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Лучший смартфон среднего класса (в мире)
Уделывает всех конкурентов за счёт своего процессора Snapdragon 780G (примерный аналог Snapdragon 765, MediaTek Dimensity 1200, Kirin 990 и Exynos 990). С новым процессором среднего класса Xiaomi смогли сделать быстрый смартфон тонким, при этом автономность осталась очень хорошей. Очень компактный (по меркам Android) мобильник, у которого, тем не менее, есть аккумулятор с неплохой ёмкостью 4250 мАч и качественный 6.5" OLED дисплей 90 Гц. Ну и 64 Мп камера тоже. Как альтернативу можно рассмотреть OnePlus Nord 2, эти устройства максимально похожи.
7. Pixel 5a 5G
Лучший смартфон среднего класса (в США)
На этом месте статьи автор жалуется, что из-за отсутствия большинства китайских смартфонов в продаже в США, выбирать в Штатах из смартфонов среднего класса толком нечего. Раньше таким "выбором на безрыбье" был Google Pixel 4a 5G, но в актуальных условиях стоит покупать уже Pixel 5a 5G, потому что он предлагает улучшенные по всем фронтам характеристики. Можно сказать, что это усовершенствованная модель Pixel 4a 5G с улучшенным аккумулятором (4680 мАч), который подарил смартфону отличную автономность. В качестве более доступного смартфона среднего класса, который заменил собой уходящий на покой Google Pixel 4a, автор советует присмотреться к Samsung Galaxy A52 5G.
8. Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Motorola G8 Power
Лучшие бюджетные смартфоны
Опять же, в случае с бюджетными смартфонами редактор Anandtech напоминает, что в США нет хороших недорогих смартфонов в местной продаже, за исключением Motorola G8 Power. При этом, признаёт автор, бюджетные модели Xiaomi уделывают недорогие Моторолы по всем фронтам, но такого выбора у жителей США, пользующихся CDMA-операторами Verizon или Sprint, нет.
G8 Power на фоне всей этой ситуации остаётся более-менее терпимым вариантом по соотношению цены и качества. С процессором Snapdragon 665 он не дотягивает даже до устаревшего Xiaomi Redmi Note 9 Pro, камера с маленьким сенсором 1/2.8" и разрешением 16 Мп не лучшая среди конкурентов, но нормальная, IPS дисплей с разрешением 2300x1800, в целом, не особо устарел.
В любом случае, новый бюджетный смартфон Motorola G Power 2021 ещё хуже, потому что предлагает улучшенную камеру, но в компании с 720p-дисплеем, который автор считает показателем, что в 2021 году такой смартфон рекомендовать к покупке нельзя.
Поэтому автор рекомендует Xiaomi Redmi Note 10 Pro. В этой модели установлен качественный AMOLED-дисплей, средний, по меркам моделей этого класса, процессор Snapdragon 732G и 6/8 ГБ оперативной памяти, в зависимости от комплектации. Отдельной похвалы заслуживает 108 Мп тыльная камера на базе сенсора Samsung HM2 с размером 1/1.52".
Смартфон громоздкий и большой, но в целом, по меркам моделей с 5000 мАч, свои габариты оправдывает.
И, хотя Redmi Note 9 Pro обойдётся дешевле, новый Note 10 Pro оправдывает возросшую цену за счёт хорошего OLED-дисплея и современной камеры.