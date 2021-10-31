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Названы четыре достойных Android-конкурента iPhone 13 Pro

Хотя эти устройства менее популярны, по некоторым параметрам они не хуже новинки Apple

На рынке мобильных устройств существуют аппараты, которые способны превзойти или оказаться равными iPhone 13 Pro. О них - в материале «Лайфа».