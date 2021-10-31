Названы четыре достойных Android-конкурента iPhone 13 Pro

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Названы четыре достойных Android-конкурента iPhone 13 ProХотя эти устройства менее популярны, по некоторым параметрам они не хуже новинки Apple
На рынке мобильных устройств существуют аппараты, которые способны превзойти или оказаться равными iPhone 13 Pro. О них - в материале «Лайфа».
Эксперты «Лайфа» составили список смартфонов, которые по характеристикам близки модели Apple iPhone 13 Pro. В подборку вошли четыре устройства.
- Google Pixel 6 Pro. Несмотря на то что фотографии и видео у него получаются более насыщенными и естественными, на них значительно больше шумов, чем на iPhone 13 Pro. А вот по ёмкости аккумулятора (5000 мАч), автономности и стоимости (как ожидается, около 80 тысяч рублей) он превосходит Apple: у iPhone 13 Pro батарея на 3150 мАч, а стоимость девайса - примерно 100 тысяч рублей.
- Huawei nova 9. Вообще считается, что этот аппарат относится к среднему классу, однако какие-то параметры сравнимы с флагманскими. Например, аккумулятор на 4300 мАч, быстрая 66-ваттная зарядка, а также блок камер с множеством модулей и датчиков: основным объективом, ультраширокоугольным, макрообъективом, а также датчиком для измерения глубины сцены. У iPhone 13 Pro есть система камер с телефото, широкоугольной и сверхширокоугольной. Помимо этого, стоимость Huawei - 40 тысяч рублей, а iPhone 13 Pro - от 100 тысяч.
- ASUS ROG Phone 5. В основном предназначен для игр, но у него есть и другие любопытные особенности. Это, например, 6,78-дюймовый дисплей с частотой обновления до 144 Гц, отличная камера с основным объективом на на 64 Мп, возможность записи видео в 8К, аккумулятор ёмкостью 6000 мAч. Стоимость тоже ниже, чем у iPhone 13 Pro, - 89 тысяч рублей.
- Sony Xperia PRO-I. Камера здесь имеет множество функций: трёх объектива с разрешением 12 мегапикселей и 3D-сенсор iTOF, возможность 12-битной съёмки в формате RAW, записи видео в 4K при 120 к/с. В США устройство будет оснащаться батареей на 4500 мАч, а стоимость составит 1799 долларов (127 тысяч рублей).
Источник: Лайф