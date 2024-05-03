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Телефоны
Опубликовано 03 мая 2024, 09:00
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Названы главные недостатки современных смартфонов, которые многие принимают за достоинства

Не так всё просто, как кажется
Сегодня в смартфонах появляются всё новые и новые функции. Но иногда они могут и навредить.
Названы главные недостатки современных смартфонов, которые многие принимают за достоинства
© Rodion Kutsaiev

Экраны с матрицей AMOLED. У них есть ШИМ. Изображение на таких экранах может быть выглядеть не таким чётким, как на IPS-дисплеях. Ещё один минус AMOLED-матрицы — выгорание пикселей.

Мощные процессоры. Из-за этого смартфоны стоят дороже, быстрее разряжаются, могут перегреваться. Особенно если на телефоне долго играть или просто длительное время им пользоваться.

Большой объём оперативной памяти. Это может привести к ухудшению автономности смартфона, быстрому разряду батареи.

Названы главные недостатки современных смартфонов, которые многие принимают за достоинства
© Global Brand Magazine

Обновления Android. Вместе с установкой обновлений некоторые могут заметить ухудшение производительности смартфона, проблемы с работой приложений, потребление большего количества ресурсов. Это может ускорять износ аккумулятора.

Быстрая зарядка. Смартфон может в этом случае сильно нагреваться, что ускоряет износ батареи, уменьшает её ёмкость.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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