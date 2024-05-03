Названы главные недостатки современных смартфонов, которые многие принимают за достоинства

Названы главные недостатки современных смартфонов, которые многие принимают за достоинстваНе так всё просто, как кажется
Экраны с матрицей AMOLED. У них есть ШИМ. Изображение на таких экранах может быть выглядеть не таким чётким, как на IPS-дисплеях. Ещё один минус AMOLED-матрицы — выгорание пикселей.
Мощные процессоры. Из-за этого смартфоны стоят дороже, быстрее разряжаются, могут перегреваться. Особенно если на телефоне долго играть или просто длительное время им пользоваться.
Большой объём оперативной памяти. Это может привести к ухудшению автономности смартфона, быстрому разряду батареи.
Обновления Android. Вместе с установкой обновлений некоторые могут заметить ухудшение производительности смартфона, проблемы с работой приложений, потребление большего количества ресурсов. Это может ускорять износ аккумулятора.
Быстрая зарядка. Смартфон может в этом случае сильно нагреваться, что ускоряет износ батареи, уменьшает её ёмкость.