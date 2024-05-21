Названы главные новшества в Android 15

Эксперт YouTube-канала THE ROCO протестировал бета-версию Android 15 и поделился впечатлениями. На удивление работала система очень стабильно.

Во-первых, переработали дизайн меню звука. Теперь вместо тонких полосок — толстые линии. Но так даже удобнее (см. изображение ниже). Позже должна появиться ещё одна функция, связанная со звуком. Это Audio Sharing, который позволит делиться музыкой с людьми, которые находятся рядом в наушниках. Кроме того, если какое-то приложение будет подряд слать несколько уведомлений сразу, то для него будет постепенно снижаться громкость.

Появилось в новой системе Private Space, то есть личное пространство. Его можно найти в настройках безопасности. Вы сможете создать отдельное виртуальное пространство с приложениями, которые будут спрятаны и запаролены. Они не будут отображаться в диспетчере задач, уведомлений от них вы тоже не увидите. Также вы сможете завести отдельный аккаунт Google, второй Telegram и т. п.

В Android 15 вы сможете выбрать кошелёк для оплаты по умолчанию. Делается это через настройки. Кроме того, улучшен жест «Назад»: он называется Predictive Back, и вы сразу сможете увидеть, куда вернётесь, если сделаете свайп назад. Правда, пока это работает в системных приложениях, приложениях от Google.

Настройки обоев и стиля в Android 15 дают возможность улучшить контраст иконок. Также появилось несколько часов и ещё несколько мелких изменений. Также любое изображение можно сразу же из браузера скопировать и вставить в любой мессенджер.