Названы главные новшества в Android 15

Названы главные новшества в Android 15Вот чего стоит ожидать
Эксперт YouTube-канала THE ROCO протестировал бета-версию Android 15 и поделился впечатлениями. На удивление работала система очень стабильно.
Во-первых, переработали дизайн меню звука. Теперь вместо тонких полосок — толстые линии. Но так даже удобнее (см. изображение ниже). Позже должна появиться ещё одна функция, связанная со звуком. Это Audio Sharing, который позволит делиться музыкой с людьми, которые находятся рядом в наушниках. Кроме того, если какое-то приложение будет подряд слать несколько уведомлений сразу, то для него будет постепенно снижаться громкость.
Появилось в новой системе Private Space, то есть личное пространство. Его можно найти в настройках безопасности. Вы сможете создать отдельное виртуальное пространство с приложениями, которые будут спрятаны и запаролены. Они не будут отображаться в диспетчере задач, уведомлений от них вы тоже не увидите. Также вы сможете завести отдельный аккаунт Google, второй Telegram и т. п.
В Android 15 вы сможете выбрать кошелёк для оплаты по умолчанию. Делается это через настройки. Кроме того, улучшен жест «Назад»: он называется Predictive Back, и вы сразу сможете увидеть, куда вернётесь, если сделаете свайп назад. Правда, пока это работает в системных приложениях, приложениях от Google.
Настройки обоев и стиля в Android 15 дают возможность улучшить контраст иконок. Также появилось несколько часов и ещё несколько мелких изменений. Также любое изображение можно сразу же из браузера скопировать и вставить в любой мессенджер.
На Android 15 появится официальная поддержка маленьких экранов на складных телефонах. Ещё одна интересная фишка для складных устройств — это App Pair. Можно будет создать пару приложений, которые работают вместе, и сохранить это на рабочем столе. Далее эти два приложения вы сможете открывать сразу вместе, а не по отдельности.
Появилась возможность архивации ненужных приложений. То есть если вы долгое время не запускаете какое-то приложение, то система автоматически его выгрузит, освободив память, а данные о нём останутся.
Улучшили функцию записи экрана. Теперь перед началом записи вас спрашивают, весь экран снимать или конкретное приложение.
Из других мелочей: в уведомлениях можно быстро отключить звук приложения или отключить для него уведомления, улучшили качество камеры в сторонних приложениях, при подключении смартфона к компьютеру требуется ввести PIN-код на телефоне, в настройках появилось меню с советами по улучшению автономности.
Самое главное в Android 15 — внедрение искусственного интеллекта. Теперь вместо Google-ассистента по умолчанию стоит Gemini. Правда, это только для самых последних и мощных смартфонов.