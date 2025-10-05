Названы лучшие и худшие смартфоны Poco за историю существования бренда

Названы лучшие и худшие смартфоны Poco за историю существования брендаНекоторые модели предлагали мощный процессор за небольшие деньги
Pocophone F1. Первый телефон с таким названием - последующие модели назывались уже просто Pocо. Он впервые предложил топовое железо по цене смартфона среднего класса. Камеры же у него были на уровне середняков, правда, NFC не завезли. В общем, аппарат оказался поистине эффектным.
В 2020 году Poco создала сразу несколько серий смартфонов. Это ультрабюджетная С, бюджетная М, более продвинутая Х и самая старшая F.
Poco X3 NFC. Это была здоровенная пластиковая "лопата". Эмоции у всех смарт вызывал разные. Для Х-серии процессор у него стоял неплохой: Snapdragon 732G. Дисплей был IPS, но частота обновления - 120 Гц. Не хватало в системе камер разве что телевика, зато аккумулятор стоял на 5160 мА*ч. Смартфон стал самым продаваемым на AliExpress в 2020 году.
Poco F3 (2021). Эта модель тоже предлагала мощный процессор за относительно небольшие деньги. Ещё смартфон мог похвастаться экраном на 120 Гц, стерео, батареей на 4500 мА*ч. F4 вышел с минимальными изменениями по сравнению с предшественником.
Poco M6 Pro (2024). Самый успешный аппарат М-серии. За 150 долларов на распродажах смарт предлагал AMOLED на 120 Гц, быструю зарядку, стерео, аккумулятор на 5000 мА*ч, Helio G99. Это был отличный сбалансированный бюджетный телефон.
Poco X6 Pro/X7 Pro. Два успешных смартфона в одном бюджете с удачным наполнением. У них довольно мощные процессоры, нормальная камера. В 7-й модели появилась полноценная защита от воды и пыли.
Poco M3 (2020). Типичный адекватный бюджетник при условии низкой стоимости. Однако у многих пользователей спустя полгода он сломался или даже "умер". И всё потому, что выходила из строя материнская плата.
Poco X4 Pro 5G/M4 Pro 4G (2022). Это полные клоны Redmi Note. В целом они оказались неудачными конвейерными смартами.
Среди ультрабюджетных Poco (серия С) часто встречались неудачные модели. Туда нередко ставили неликвидные процессоры и самую медленную память. Лучше немного доплатить, если вы хотите получить более-менее работающий аппарат.
Poco F2 Pro (2020). Он был нелогичным, так как сильно выбивался по цене из других моделей Poco.
Poco F4 GT. Странный смартфон, так как у Poco не было модели с игровыми триггерами ни до, ни после него.
Лучшим и худшим одновременно можно назвать Poco X3 Pro (2021). Цена у него была на уровне бюджетников при наличии мощного процессора внутри. Однако при высоких нагрузках через год-два этот чип "отваливался".