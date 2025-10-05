Названы лучшие и худшие смартфоны Poco за историю существования бренда

Pocophone F1. Первый телефон с таким названием - последующие модели назывались уже просто Pocо. Он впервые предложил топовое железо по цене смартфона среднего класса. Камеры же у него были на уровне середняков, правда, NFC не завезли. В общем, аппарат оказался поистине эффектным.

В 2020 году Poco создала сразу несколько серий смартфонов. Это ультрабюджетная С, бюджетная М, более продвинутая Х и самая старшая F.

Poco X3 NFC. Это была здоровенная пластиковая "лопата". Эмоции у всех смарт вызывал разные. Для Х-серии процессор у него стоял неплохой: Snapdragon 732G. Дисплей был IPS, но частота обновления - 120 Гц. Не хватало в системе камер разве что телевика, зато аккумулятор стоял на 5160 мА*ч. Смартфон стал самым продаваемым на AliExpress в 2020 году.

Poco F3 (2021). Эта модель тоже предлагала мощный процессор за относительно небольшие деньги. Ещё смартфон мог похвастаться экраном на 120 Гц, стерео, батареей на 4500 мА*ч. F4 вышел с минимальными изменениями по сравнению с предшественником.

Poco M6 Pro (2024). Самый успешный аппарат М-серии. За 150 долларов на распродажах смарт предлагал AMOLED на 120 Гц, быструю зарядку, стерео, аккумулятор на 5000 мА*ч, Helio G99. Это был отличный сбалансированный бюджетный телефон.