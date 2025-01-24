Названы лучшие игровые смартфоны под разный бюджет в российских магазинах

Названы лучшие игровые смартфоны под разный бюджет в российских магазинахТаких моделей довольно много
Tecno Camon 30, Infinix Note 40 Pro, Samsung Galaxy A25, Redmi Note 13. Самые бюджетные устройства для игр. Важно, чтобы они были на процессоре G99.
В сегменте до 30 тысяч рублей лучший аппарат для игр — Poco X6 Pro. В целом это топ за свои деньги. Работает он на Dimensity 8300 Ultra. Близкий его конкурент — Tecno Camon 30 Pro 5G. Ещё можно посмотреть Infinix Zero 40 5G. Этот смартфон оснащён процессором Dimensity 8200 Ultra.
Немного дороже будут стоить Xiaomi 13 и 14T. В одном стоит Dimensity 8200, в другом — 8300 Ultra. Сюда же относится Xiaomi Poco F6 с процессором Snapdragon 8S Gen 3.
Если у вас 40−50 тысяч рублей и больше, то обратите внимание на Realme GT 6, OnePlus 12, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T Pro. Это отличные универсальные смартфоны.