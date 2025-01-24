Названы лучшие игровые смартфоны под разный бюджет в российских магазинах

Немного дороже будут стоить Xiaomi 13 и 14T. В одном стоит Dimensity 8200, в другом — 8300 Ultra. Сюда же относится Xiaomi Poco F6 с процессором Snapdragon 8S Gen 3.

Если у вас 40−50 тысяч рублей и больше, то обратите внимание на Realme GT 6, OnePlus 12, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T Pro. Это отличные универсальные смартфоны.