Названы лучшие смартфоны 2024 г. на любой кошелёк

За чуть больше 10 тысяч рублей лучше всего купить Poco M6 Pro. У него дисплей AMOLED, неплохая камера (с оптической стабилизацией), зарядка на 67 Вт, процессор G99. Продаётся он в двух вариантах: с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти. На распродажах его можно найти примерно за 12 тысяч рублей. Но будьте готовы к тому, что у M6 Pro виртуальный датчик приближения.

Poco X6 стоит немного дороже. Это улучшенная версия М6 Pro. Работает он уже на Snapdragon 7s Gen 2. Взять его можно на распродажах AliExpress примерно за 17 тысяч рублей.

До 30 тысяч рублей самый выгодный вариант - это Poco X6 Pro. Он подойдёт даже для игр, так как работает на Dimensity 8300 Ultra и набирает в AnTuTu больше миллиона баллов. Из других плюсов этой модели - быстрая память, хороший экран. Из минусов - это виртуальный датчик и (у некоторых пользователей) проблемы с автономностью.

Redmi Note 13 Pro+ 5G. В лучшие времена на AliExpress его можно было купить за 22-23 тысячи рублей. У этого смартфона хороший процессор, есть влагозащита по стандарту IP68. Важно брать именно глобальную версию, а не китайскую.

Honor 200. На распродажах его можно было приобрести за сумму до 30 тысяч рублей. Характеристики у него хорошие: Snapdragon 7 Gen 3, все камеры - полезные, есть телевик с оптической стабилизацией, зарядка на 100 Вт. При бюджете в 30 тысяч это самый адекватный вариант.

Realme 12 Pro+ и 13 Pro+. Отличаются эти модели друг от друга минимально. Их сильная сторона - это фото. Здесь приличные основные объективы, лучшие в этом бюджете телевики, 3-кратный зум, оптическая стабилизация. А вот процессор - не особо мощный (Snapdragon 7s Gen 2). Но для повседневных задач его хватит.

Realme GT 6T. Он стоит на Ali больше 30 тысяч рублей. За эти деньги вы получите хорошо сбалансированный аппарат. Хотя телевика у него нет. Это, кстати, прямой конкурент Poco F6. У последнего чуть более мощный процессор и плоский дисплей, меньше ШИМ. При этом у Poco также виртуальный датчик приближения, а не настоящий, как у Realme, и урезанная функция Always On Display.

Xiaomi 13T. Дороже 30 тысяч его точно не стоит брать.