Названы лучшие смартфоны для покупки детям к сентябрю

Прежде всего, эксперт посоветовал при покупке ориентироваться на известные бренды. Это Samsung, Apple iPhone, Huawei, Honor, Xiaomi, Infinix, Tecno. Не стоит брать б/у устройства.

Дети до 10 лет

Даже до 10 тысяч рублей можно купить смартфон с производительным процессором. Например, Infinix или Tecno с Unisoc T606, T618. Кроме того, хорошим вариантом за эту цену будут Xiaomi, Honor.

Если же вы хотите купить кнопочный аппарат, то сейчас более-менее хорошие устройства остались у Nokia, Philips. Причём Nokia — лучше.