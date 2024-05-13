Названы лучшие смартфоны по времени работы от аккумулятора на 2024 г.

Blackview 9300 Pro. Он оснащён аккумулятором на 15 080 мА*ч. Важно при этом понимать, что большая батарея предполагает и большой вес смартфона. Так, у этой модели масса составляет 500 г.

Honor X7B/X9B. Honor X7B имеет батарею на 7000 мАч, процессор Snapdragon 680, дисплей IPS. Что касается X9B, то у него аккумулятор на 6000 мАч, дисплей AMOLED, изогнутое стекло. Отличаются оба смартфона отличной производительностью, автономностью, энергоэффективностью.

Honor Magic 6 Pro. Это смартфон уже флагманского уровня. Он сочетает хороший аккумулятор и хорошо оптимизированную прошивку.

Huawei Nova Y91. Аппарат, имеющий аккумулятор на 7000 мА*ч. Но нужно понимать, что на Huawei нет Google-сервисов. Также экран у Nova Y91 — IPS, нет супербыстрой зарядки.

Huawei Nova Y72. Чуть попроще по сравнению с моделью выше. Батарея у него на 6000 мА*ч.