Телефоны
Опубликовано 16 сентября 2024, 22:30
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Названы основные причины, по которым ваш смартфон может сильно нагреваться

Проверьте себя
Во время работы телефоны выделяют тепло, и это нормально. Но если ваш гаджет становится горячим, значит, с ним что-то не так.
Названы основные причины, по которым ваш смартфон может сильно нагреваться
© freepik

Попадание влаги в корпус. По словам специалистов из сервисных центров, это самая популярная причина нагрева.

Внутренняя поломка. Это может быть связано с повреждением аккумулятора или его выходом из строя, микротрещинами в платах, повреждением термопасты.

Внешний нагрев. При температуре +60 градусов по Цельсию устройство может выйти из строя навсегда. Оптимальная же температура — это примерно +20.

Зарядка. Смартфон нагревается сильнее при использовании несертифицированного или «неродного» зарядного устройства. То же самое касается функции быстрой зарядки.

Названы основные причины, по которым ваш смартфон может сильно нагреваться
© sweet_tomato2508356316

Интенсивное использование. Если вы вместе с открытием нескольких приложений пользуетесь Wi-Fi, GPS, 4G, Bluetooth, то процессор будет перегреваться.

Ошибки операционной системы. Во избежание этого рекомендуется обновлять рабочие приложения, следить за программами, которые работают в фоновом режиме.

Вредоносные ПО. Открытый исходный код на Android-смартфонах делает их уязвимее к вирусам.

Плохая связь с сотовой сетью. Чтобы снизить потребление ресурса, переведите сеть в настройках на 3G или 2G. Если же связь установить невозможно, то переведите смартфон в режим полёта.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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