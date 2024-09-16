Названы основные причины, по которым ваш смартфон может сильно нагреваться

Попадание влаги в корпус. По словам специалистов из сервисных центров, это самая популярная причина нагрева.

Внутренняя поломка. Это может быть связано с повреждением аккумулятора или его выходом из строя, микротрещинами в платах, повреждением термопасты.

Внешний нагрев. При температуре +60 градусов по Цельсию устройство может выйти из строя навсегда. Оптимальная же температура — это примерно +20.

Зарядка. Смартфон нагревается сильнее при использовании несертифицированного или «неродного» зарядного устройства. То же самое касается функции быстрой зарядки.