Названы основные причины, по которым ваш смартфон может сильно нагреваться

Названы основные причины, по которым ваш смартфон может сильно нагреватьсяПроверьте себя
Попадание влаги в корпус. По словам специалистов из сервисных центров, это самая популярная причина нагрева.
Внутренняя поломка. Это может быть связано с повреждением аккумулятора или его выходом из строя, микротрещинами в платах, повреждением термопасты.
Внешний нагрев. При температуре +60 градусов по Цельсию устройство может выйти из строя навсегда. Оптимальная же температура — это примерно +20.
Зарядка. Смартфон нагревается сильнее при использовании несертифицированного или «неродного» зарядного устройства. То же самое касается функции быстрой зарядки.
Интенсивное использование. Если вы вместе с открытием нескольких приложений пользуетесь Wi-Fi, GPS, 4G, Bluetooth, то процессор будет перегреваться.
Ошибки операционной системы. Во избежание этого рекомендуется обновлять рабочие приложения, следить за программами, которые работают в фоновом режиме.
Вредоносные ПО. Открытый исходный код на Android-смартфонах делает их уязвимее к вирусам.
Плохая связь с сотовой сетью. Чтобы снизить потребление ресурса, переведите сеть в настройках на 3G или 2G. Если же связь установить невозможно, то переведите смартфон в режим полёта.