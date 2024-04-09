Названы плюсы и минусы бюджетного смартфона Huawei nova 12i

В комплекте с Huawei nova 12i вы получите скрепку для открытия лотка, чехол, зарядку на 40 Вт, кабель. Версия с внутренней памятью 128 ГБ стоит примерно 20 тысяч рублей, с 256 ГБ — около 22 тысяч рублей. При этом расширить память нельзя.

Работает новинка на процессоре Snapdragon 680. Оперативной памяти у смартфона — 8 ГБ. Экран имеет диагональ 6,7 дюйма, разрешение Full HD+, частоту обновления — 90 Гц.

Ёмкость аккумулятора у Huawei nova 12i равняется 5000 мА*ч. Основная камера у смартфона на 108 МП, есть также двухмерная макрокамера. Видео записывать устройство может максимум в 1080p.

До 100% заряжается смартфон от «родного» аккумулятора примерно за час. Возможности записи разговоров у Huawei nova 12i нет, а версия Bluetooth — только 5.0, GPS у него работает средне, скорость Wi-Fi низкая.