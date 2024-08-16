Названы плюсы и минусы бюджетного смартфона Oppo Reno 12F

Oppo Reno 12F имеет приятный дизайн, в том числе в сравнении с конкурентами. Дисплей у него стандартный: AMOLED, частота обновления 120 Гц. Но Always On Display автоматически отключается спустя 10 секунд.

Основная камера у Reno 12F имеет 50 МП, но фото на неё получаются при хорошем освещении неплохого качества. При сравнении с Xiaomi Poco M6 Pro он выдаёт примерно такие же снимки. Разница заключается в цветопередаче, балансе белого. На фронтальную камеру обычные селфи получаются неплохими, а портреты — действительно хорошими.

На фронтальную и основную камеру видео вы записывать на Oppo сможете максимум в 1080p 30 к/с. Стабилизация у Reno 12F по сравнению с Poco M6 Pro хуже, но звук он записывает лучше.