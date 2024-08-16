Названы плюсы и минусы бюджетного смартфона Oppo Reno 12F

Названы плюсы и минусы бюджетного смартфона Oppo Reno 12FДаже на фоне конкурентов он хорош
Oppo Reno 12F имеет приятный дизайн, в том числе в сравнении с конкурентами. Дисплей у него стандартный: AMOLED, частота обновления 120 Гц. Но Always On Display автоматически отключается спустя 10 секунд.
Основная камера у Reno 12F имеет 50 МП, но фото на неё получаются при хорошем освещении неплохого качества. При сравнении с Xiaomi Poco M6 Pro он выдаёт примерно такие же снимки. Разница заключается в цветопередаче, балансе белого. На фронтальную камеру обычные селфи получаются неплохими, а портреты — действительно хорошими.
На фронтальную и основную камеру видео вы записывать на Oppo сможете максимум в 1080p 30 к/с. Стабилизация у Reno 12F по сравнению с Poco M6 Pro хуже, но звук он записывает лучше.
Оснащён Oppo Reno 12F процессором Snapdragon 685. Набирает он примерно 350 тысяч баллов в AnTuTu. Этого хватит в 2024 году, чтобы без проблем пользоваться соцсетями и мессенджерами.
Также у Reno 12F есть функция записи разговора без предупреждения собеседника.
Вывод
Oppo Reno 12F — очень добротный смартфон. У него стабильная оболочка, хорошая для его цены камера, много внутренней памяти (есть версия на 512 ГБ), хорошая комплектация, качественная сборка.