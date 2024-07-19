Названы плюсы и минусы бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 13

Xiaomi Redmi 13 — сам по себе очень спорный смартфон. Комплектация у него стандартная: ключ для открытия слота, силиконовый чехол, кабель, зарядка на 33 Вт. Корпус полностью сделан из пластика. Также на экран сразу же наклеена плёнка.

Дисплей у новинки IPS, с диагональю 6,8 дюйма, разрешением FHD+, плотностью пикселей 396 ppi. Отклик — 240 Гц, частота обновления — 90 Гц. На солнце яркость составляет 470 нит. Этого хватает для пользования на улице, но не под прямыми солнечными лучами.

Экран отзывчивый. Отпечаток пальцев встроен в кнопку питания. Также у смартфона есть разъём для наушников. Разблокировка по лицу работает с небольшой задержкой.

Процессор стоит на Redmi 13 — Helio G91. По характеристикам он как G88. Результаты тестирования — ниже.