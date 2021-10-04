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Названы плюсы и минусы мощного Android-смартфона премиум-класса Vivo X70 Pro+

Сейчас это одна из самых производительных моделей компании Vivo
На YouTube-канале "808" вышел обзор нового Vivo X70 Pro+ на базе процессора Snapdragon 888 Plus. Это один из самых мощных на сегодняшний день смартфонов в мире.
Названы плюсы и минусы мощного Android-смартфона премиум-класса Vivo X70 Pro+

Ведущий канала Ким Коршунов перечислил достоинства и недостатки новинки китайского производителя Vivo. По его словам, модель Vivo X70 Pro+ входит в список наиболее мощных смартфонов во всём мире.

В комплекте с аппаратом идёт блок питания с поддержкой быстрой зарядки, наушники, чехол чёрного цвета, кабель и документация.

Задний блок камер содержит четыре объектива: основной, широкоугольный, портретный, телевик. При этом каждый датчик обладает оптической стабилизацией. Видео смартфон позволяет снимать в разрешении 4К 60 к/с. Также здесь есть суперстабилизация, однако при этом кадр немного "обрезается".

Названы плюсы и минусы мощного Android-смартфона премиум-класса Vivo X70 Pro+

Дисплей здесь 3200 на 1440 пикселей, что, как отмечает Ким, очень неплохо для телефона за 60 тысяч рублей. Сам экран изогнутый, частота обновления у него 120 Гц.

В плане "начинки" у Vivo X70 Pro+ практически всё самое современное и быстрое: процессор Snapdragon 888 Plus, оперативная память 8/12 ГБ LPDDR5, внутренняя память 256/512 ГБ UFS 3.1.

Интересно, что новинка поддерживает беспроводную зарядку (мощность - 50 Вт), реверсивную (10 Вт). Также в комплекте идёт проводная на 66 Вт.

Из других полезных функций у Vivo есть модуль NFC, Wi-Fi 6, 5G.

И что приятнее всего, учитывая комплектацию, - в базовой версии Vivo X70 Pro+ стоит всего 60 тысяч рублей.