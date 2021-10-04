Названы плюсы и минусы мощного Android-смартфона премиум-класса Vivo X70 Pro+

Ведущий канала Ким Коршунов перечислил достоинства и недостатки новинки китайского производителя Vivo. По его словам, модель Vivo X70 Pro+ входит в список наиболее мощных смартфонов во всём мире.

В комплекте с аппаратом идёт блок питания с поддержкой быстрой зарядки, наушники, чехол чёрного цвета, кабель и документация.

Задний блок камер содержит четыре объектива: основной, широкоугольный, портретный, телевик. При этом каждый датчик обладает оптической стабилизацией. Видео смартфон позволяет снимать в разрешении 4К 60 к/с. Также здесь есть суперстабилизация, однако при этом кадр немного "обрезается".