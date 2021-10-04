Названы плюсы и минусы мощного Android-смартфона премиум-класса Vivo X70 Pro+Сейчас это одна из самых производительных моделей компании Vivo
Ведущий канала Ким Коршунов перечислил достоинства и недостатки новинки китайского производителя Vivo. По его словам, модель Vivo X70 Pro+ входит в список наиболее мощных смартфонов во всём мире.
В комплекте с аппаратом идёт блок питания с поддержкой быстрой зарядки, наушники, чехол чёрного цвета, кабель и документация.
Задний блок камер содержит четыре объектива: основной, широкоугольный, портретный, телевик. При этом каждый датчик обладает оптической стабилизацией. Видео смартфон позволяет снимать в разрешении 4К 60 к/с. Также здесь есть суперстабилизация, однако при этом кадр немного "обрезается".
Дисплей здесь 3200 на 1440 пикселей, что, как отмечает Ким, очень неплохо для телефона за 60 тысяч рублей. Сам экран изогнутый, частота обновления у него 120 Гц.
В плане "начинки" у Vivo X70 Pro+ практически всё самое современное и быстрое: процессор Snapdragon 888 Plus, оперативная память 8/12 ГБ LPDDR5, внутренняя память 256/512 ГБ UFS 3.1.
Интересно, что новинка поддерживает беспроводную зарядку (мощность - 50 Вт), реверсивную (10 Вт). Также в комплекте идёт проводная на 66 Вт.
Из других полезных функций у Vivo есть модуль NFC, Wi-Fi 6, 5G.
И что приятнее всего, учитывая комплектацию, - в базовой версии Vivo X70 Pro+ стоит всего 60 тысяч рублей.