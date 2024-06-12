Названы плюсы и минусы нового бюджетного смартфона Realme C65

Самая главная претензия к этому смартфону заключается в его производительности. Работает он на старом процессоре, который в AnTuTu набирает всего 286 тысяч баллов. Это Helio G85. Хотя объём памяти здесь довольно неплохой: 8/256 ГБ.

Экран у Realme C65 IPS, с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD. В комплекте со смартфоном есть сразу чехол, зарядка на 45 Вт, а на дисплее — защитная плёнка.