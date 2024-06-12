Названы плюсы и минусы нового бюджетного смартфона Realme C65

Названы плюсы и минусы нового бюджетного смартфона Realme C65Есть ли смысл брать это устройство?
Самая главная претензия к этому смартфону заключается в его производительности. Работает он на старом процессоре, который в AnTuTu набирает всего 286 тысяч баллов. Это Helio G85. Хотя объём памяти здесь довольно неплохой: 8/256 ГБ.
Экран у Realme C65 IPS, с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD. В комплекте со смартфоном есть сразу чехол, зарядка на 45 Вт, а на дисплее — защитная плёнка.
В целом экран у этого Realme не особо крутой, камеры тоже простенькие. Поэтому если у вас нет каких-то особых ожиданий от смартфона, то можете взять этот для выхода в Интернет, соцсетей, видеозвонков.
Realme C65 — обычная «звонилка». Простой, недорогой, но качественный смартфон.
Если же у вас денег побольше, то присмотритесь к Realme 67. У этой модели побыстрее процессор, лучше камеры.