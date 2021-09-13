Названы плюсы и минусы нового смартфона среднего класса Oppo Reno 6

Названы плюсы и минусы нового смартфона среднего класса Oppo Reno 6В целом это довольно неплохой "средний" гаджет
При взгляде на характеристики смартфона Oppo Reno 6, замечает Евгений, складывается ощущение, что это аппарат без особых претензий, без особых изъянов, "всё при нём". Как будто перед производителем стояла задача создать надёжный "средний" телефон. И в целом по итогам обзора ведущий отметил, что это действительно довольно хороший смартфон со средними характеристиками.
Oppo позиционирует себя в качестве премиального бренда. Поэтому упаковка и комплектация телефона у них соответствующие. Вместе с аппаратом идут силиконовых чехол, наушники, блок зарядки на 50 ватт, кабель USB.
Автономность и быстрая зарядка, по словам эксперта, радуют. Время работы по результатам тестирования - 6 часов 20 минут работы экрана при том, что осталось ещё 12 процентов. То есть автономность - одно из однозначных достоинств новинки.
По мнению ведущего, это также один из самых привлекательных внешне смартфонов. Хотя корпус выполнен из пластика, этот материал очень практичен. На нём не остаются отпечатки пальцев благодаря специальной текстуре.
Из минусов Oppo Reno 6 Евгений называет отсутствие линейного вибромотора и монозвук. Динамик, как говорит специалист, неплохой, однако он только один.
По работе экрана, процессора смартфон показывает средние результаты. "Золотая середина" - так называет его главную особенность эксперт. Стабильность работы в обычном режиме по итогам теста высокая. В играх максимальное значение в троттлинге не удивляет, но при этом наблюдается стабильность: от начала до конца всё будет идти примерно на одном уровне. Даже при сильной нагрузке телефон греется слабо, заключает Евгений. Также в Brawl Stars была небольшая задержка звука, что в других играх не случалось.
Частота обновления экрана изменяется довольно странно. Например, при работе с клавиатурой - 60 герц, при использовании приложения погоды - 90 герц, а при заходе на сайт Oppo - снова 60 герц.
В работе камеры Евгения привлекли несколько моментов. Это съёмка неплохих фотографий на основную камеру в сложных условиях (ночью, вечером), быстрый автофокус и очень качественная фронталка. Есть здесь и необычные режимы, например: Bokeh Flare (размытие заднего фона и фокусировка на объекте впереди), Al Mixed (наложение друг на друга нескольких видео).
Между Reno 5 и Reno 6 разница, говорит ведущий, в двух пунктах. Во-первых, это оформление задней стенки смартфона. Во-вторых, добавленная в Reno 6 функция видеосъёмки Bokeh Flare с размытым задним фоном. Такое минимальное отличие очень смутило эксперта. Как и цена - около 33 тысяч рублей, что чуть меньше 5-й модели, которая стоит порядка 30 тысяч рублей.