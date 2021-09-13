Названы плюсы и минусы нового смартфона среднего класса Oppo Reno 6

При взгляде на характеристики смартфона Oppo Reno 6, замечает Евгений, складывается ощущение, что это аппарат без особых претензий, без особых изъянов, "всё при нём". Как будто перед производителем стояла задача создать надёжный "средний" телефон. И в целом по итогам обзора ведущий отметил, что это действительно довольно хороший смартфон со средними характеристиками.

Oppo позиционирует себя в качестве премиального бренда. Поэтому упаковка и комплектация телефона у них соответствующие. Вместе с аппаратом идут силиконовых чехол, наушники, блок зарядки на 50 ватт, кабель USB.

Автономность и быстрая зарядка, по словам эксперта, радуют. Время работы по результатам тестирования - 6 часов 20 минут работы экрана при том, что осталось ещё 12 процентов. То есть автономность - одно из однозначных достоинств новинки.

По мнению ведущего, это также один из самых привлекательных внешне смартфонов. Хотя корпус выполнен из пластика, этот материал очень практичен. На нём не остаются отпечатки пальцев благодаря специальной текстуре.

Из минусов Oppo Reno 6 Евгений называет отсутствие линейного вибромотора и монозвук. Динамик, как говорит специалист, неплохой, однако он только один.