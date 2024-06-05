Названы плюсы и минусы Pixel 8a после первого знакомства

В комплекте с Pixel 8a вы не получите почти ничего. Вместе со смартфоном идут лишь кабель и документы.

Дизайн у новинки узнаваемый. Задняя панель выполнена из матового пластика, при этом сам телефон небольшой. Однако всё портит дисплей с большими рамками.

Хотя сенсор стоит на Pixel 8a уже не новый, фото на основную камеру получаются хорошими. Даже в сравнении с конкурентами типа А55.

Также у Pixel 8a есть влагозащита IP67, поддержка eSIM, быстрого Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFC. Экран при этом хороший: с яркостью 2000 нит, без проблем с углами обзора. Правда, у новинки также довольно сильный ШИМ.

Работает всё очень плавно и быстро. Поддерживает смартфон зарядку всего на 18 Вт, но автономность у него приличная для Pixel: 6 часов экрана.