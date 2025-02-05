Названы плюсы и минусы Realme 14 Pro+ по итогам длительного теста

Realme 14 Pro+ - аппарат для тех, кто в приоритет ставит не производительность, а фотовозможности. В комплекте с устройством вы получите чехол, кабель, блок питания на 80 Вт.

Впервые у 14 Pro+ появилась влагозащита — и сразу по стандарту IP69. Характеристики дисплея вы можете увидеть ниже на изображении. С ШИМом проблем у смартфона нет, запас яркости тоже приличный — 1600 люкс в режиме автояркости.

Процессор у новинки — Snapdragon 7s Gen 3. Это «середнячок», даже ближе к бюджетнику. Но акцент в этом смартфоне и не на нём, а на фотосъёмке. Из вариантов памяти доступны 8/256 и 12/512 ГБ.

Основная камера у 14 Pro+ имеет 50 МП и оптическую стабилизацию, здесь также действительно хороший телевик на 50 МП с 3-кратным увеличением и тоже оптической стабилизацией. Третий объектив — это ширик на 8 МП. Примеры фото — ниже. Что касается видео, то вам доступна съёмка максимум в 4К 30 к/с на основную и фронтальную камеры, но зато уже с цифровой стабилизацией. На фронтальную камеру снимки получаются вполне нормальными.

Аккумулятор у Realme 14 Pro+ на 6000 мА*ч. Автономность у аппарата довольно хорошая. На один день его хватит точно, а если пользоваться им мало, то и двое суток он проживёт. Заряжается до 100% он за 58 минут.