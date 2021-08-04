Названы плюсы и минусы самого дорогого смартфона Xiaomi по итогам длительного использования

Фишка устройства, как сразу отметил эксперт, - в камере. Их всего три, не считая фронтальной. Великолепная детализация, быстрый автофокус - безусловные плюсы основной. А вот остальные два модуля Борис раскритиковал: ошибки при фотографировании то и дело случаются. Качество видео оказалось неплохое - для съёмки stories точно подойдет. Но в режиме супер слоу-мо видны все недочёты.

Огромный модуль камеры на “спинке” корпуса с встроенным дисплеем удивляет своими размерами. Однако этот второй сенсорный экран на практике оказывается, по словам эксперта, абсолютно бесполезен. При этом, несмотря на приличные габариты, производителю удалось достичь баланса при фотографировании: верхняя часть с камерой не перевешивает нижнюю, поэтому смартфон держать в руке удобно.

Датчик отпечатков пальцев срабатывает, как говорит Борис, быстро и точно. Но вот скорости ему не хватает - ощущение, что в руках находится флагман, пропадает.

В целом эксперт заключил, что камера у Xiaomi Mi 11 Ultra может считаться лучшей, если только снимать всё при хорошем освещении и крепко держать в руках смартфон. Но как только появляются заминки, устройство начинает уступать смартфонам от Google и Apple.

Мировая премьера флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra состоялась в конце марта 2021 года, китайские цены на смартфон эквивалентны 70 тысячам рублей, продажи в России пока не намечаются. С полными характеристиками смартфона вы можете ознакомиться по ссылке.