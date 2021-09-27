Названы плюсы и минусы удешевлённого флагмана Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Первое, что отметил в новинке Xiaomi Mi 11 Lite 5G Фил, - это тонкий и лёгкий корпус. Его толщина - 6,8 мм, а вес - всего 159 г.

И тут же эксперт упоминает о недостатке: не очень большая ёмкость аккумулятора - 4250 мАч. Хотя в целом работе это не мешает.

Понравился ведущему дизайн устройства (матовый корпус), быстрый отклик сканера отпечатков пальцев и разблокировка по лицу, яркий (до 800 нит) и большой дисплей. При этом смартфон удобно лежит в руке.