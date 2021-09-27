Названы плюсы и минусы удешевлённого флагмана Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Названы плюсы и минусы удешевлённого флагмана Xiaomi Mi 11 Lite 5GЗа свою цену это неплохой выбор
Первое, что отметил в новинке Xiaomi Mi 11 Lite 5G Фил, - это тонкий и лёгкий корпус. Его толщина - 6,8 мм, а вес - всего 159 г.
И тут же эксперт упоминает о недостатке: не очень большая ёмкость аккумулятора - 4250 мАч. Хотя в целом работе это не мешает.
Понравился ведущему дизайн устройства (матовый корпус), быстрый отклик сканера отпечатков пальцев и разблокировка по лицу, яркий (до 800 нит) и большой дисплей. При этом смартфон удобно лежит в руке.
Единственное неудобство в работе дисплея - это, по мнению специалиста, установленное по умолчанию постоянное отображение времени на заблокированном экране. Кроме того, при использовании устройства Фил заметил небольшие фризы, однако в целом всё работает плавно. Также глюки бывают и в работе датчика приближения при разговоре.
Согласно троттлинг-тесту, уже через 6 минут мощность аппарата падает на 20 процентов. При запуске игр всё будет зависеть от того, насколько они "тяжёлые". Например, в Call of Duty получится поиграть без проблем, а если запустить Shadowgun Legends, Genshin Impact, то смартфон будет нагреваться и временами тормозить.
Ещё здесь установлены очень неплохие стереодинамики, которые дают громкий звук. А вот камера вполне обычная - оправдывает полностью стоимость аппарата, то есть 20 с лишним тысяч рублей.
В целом, с одной стороны, это небольшой по объёму аккумулятор, а с другой - довольно производительное "железо". Такого смартфона для работы хватит точно на несколько лет вперёд. Ведущий также добавил, что лучше брать комплектацию с объёмом оперативной памяти 8 ГБ.