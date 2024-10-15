Названы плюсы и минусы удешевлённого флагманского смартфона Samsung S24 FE

В России смартфон Samsung S24 FE получил процессор Exynos 2400. Это неигровое решение, но всё равно модель очень удачная с точки зрения автономности, работы с нейросетями, вычислительной мощности. Объём оперативной памяти здесь 8 ГБ.

По скорости открытия приложений разницы между Samsung S24 FE и S24 Plus практически никакой нет.

Аккумулятор у S24 FE имеет ёмкость 4700 мА*ч. Есть поддержка проводной зарядки на 25 Вт и беспроводной на 15 Вт. До 100% заряжается смартфон за 1 час 40 минут. Если вы не будете на нём играть, то получите 8 часов дисплея.

Фронтальная камера у S24 FE на 10 МП и может записывать видео в 4К 60 к/с. Основной модуль стоит тот же, что и в S24, на 50 МП с оптической стабилизацией. Есть также ширик на 12 МП (тот же, что и на S24 Plus) и телевик на 8 МП. Качество снимков и видео на основную камеру здесь отличное. Снимает он на этот объектив точно так же, как и старшие модели. Примеры фото — выше.

Все «фишки» прошивки на S24 FE точно такие же, как и на старших версиях. Включая Galaxy AI.

Вывод

Samsung Galaxy S24 FE — это самый удачный FE-смартфон со времён S20 FE с процессором Snapdragon. Потому что вы получаете немного урезанный S24 Plus. Здесь чуть снижена частота процессора, хуже телефотозум, более простой дисплей, медленную зарядку, меньшую батарею.