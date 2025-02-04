Названы плюсы и минусы Xiaomi 15 Pro по итогам подробного теста

Xiaomi 15 Pro обладает защитой от воды по стандарту IP68. Дисплей здесь на 6,73 дюйма с частотой обновления до 120 Гц. Есть также поддержка Dolby Vision, HDR 10+, Always On Display.

Работает смартфон на процессоре Snapdragon 8 Elite. Оперативной памяти может быть 12 или 16 ГБ, постоянной — 256/512 ГБ или 1 ТБ.

NFC тоже в наличии, а вот eSIM у китайской версии Xiaomi 15 Pro нет. Ёмкость аккумулятора здесь — 6100 мА*ч, в PS Mark удалось получить результат 11 часов 7 минут.

Проводная зарядка у китайского Xiaomi 15 Pro на 90 Вт, беспроводная на 50 Вт и реверсивная на 10 Вт. Полный цикл зарядки по проводу — 42 минуты.