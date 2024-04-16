Названы причины, по которым сейчас почти перестали делать смартфоны с полностью металлическим корпусом

Да, сейчас всё ещё делают телефоны с металлическим корпусом. Но они имеют либо специальную систему охлаждения, либо «холодный» процессор.

У флагманских смартфонов нет металлических крышек из-за того, что они не способны работать с беспроводной зарядкой. Также металлический корпус требует добавления пластиковых антенн для приёма сигнала. Это тоже влияет на цену устройства.

Ещё одна причина, по которой многие бренды отказались от металла в корпусе смартфонов, — влияние на общий вес устройства. Плотность чистого алюминия выше, чем плотность пластика, а сейчас этот момент важен из-за наличия во многих устройствах массивных блоков камер, аккумуляторов.

Сейчас цельнометаллические смартфоны выпускают только два производителя. Это ZTE и Sharp.