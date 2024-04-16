Названы причины, по которым сейчас почти перестали делать смартфоны с полностью металлическим корпусом

Названы причины, по которым сейчас почти перестали делать смартфоны с полностью металлическим корпусомХотя раньше такие устройства были популярны
В конце 2016 года вышел первый Xiaomi Mi Mix, у которого практически не было рамок. В 2017 году появились LG G6, Samsung Galaxy S8, iPhone X. После них же производители стали отказываться от металла на задней панели.
Главная причина, почему металлические смартфоны перестали быть популярными, — высокая теплопроводность материала. Это оказалось неуместно по мере развития мощности чипсетов. При высокой нагрузке корпус смартфона быстрее нагревался, а на холоде — быстрее охлаждался. Это влияло на работу.
Да, сейчас всё ещё делают телефоны с металлическим корпусом. Но они имеют либо специальную систему охлаждения, либо «холодный» процессор.
У флагманских смартфонов нет металлических крышек из-за того, что они не способны работать с беспроводной зарядкой. Также металлический корпус требует добавления пластиковых антенн для приёма сигнала. Это тоже влияет на цену устройства.
Ещё одна причина, по которой многие бренды отказались от металла в корпусе смартфонов, — влияние на общий вес устройства. Плотность чистого алюминия выше, чем плотность пластика, а сейчас этот момент важен из-за наличия во многих устройствах массивных блоков камер, аккумуляторов.
Сейчас цельнометаллические смартфоны выпускают только два производителя. Это ZTE и Sharp.