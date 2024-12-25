Названы самые дешёвые смартфоны на процессоре Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite — это самый мощный на сегодня процессор от Qualcomm. Вот на каких устройствах он установлен.

Realme GT 7 Pro. По цене он идентичен с Redmi K80 Pro (в Китае стоит 3699 юн). Оснащён AMOLED-дисплеем на 6,78″, частотой обновления 1−120 Гц, LTPO, пиковой яркостью 6000 нит. Отличается эта модель мощнейшим аккумулятором на 6500 мА*ч и зарядкой на 120 Вт.

Redmi K80 Pro. Аппарат с экраном 6,67″, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит. Батарея на нём стоит ёмкостью 6000 мА*ч, также есть поддержка зарядки на 120 Вт.

IQOO 13. Смартфон с диагональю 6,82″, матрицей AMOLED, частотой обновления 1−144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит. Батарея здесь одна из самых больших на сегодня: ёмкостью 6150 мА*ч. Есть поддержка быстрой зарядки на 120 Гц. Цена этого устройства в Китае — 3999 юн.