Названы самые дешёвые смартфоны на процессоре Snapdragon 8 Elite

Названы самые дешёвые смартфоны на процессоре Snapdragon 8 EliteСреди них есть новые OnePlus, Xiaomi и другие
Snapdragon 8 Elite — это самый мощный на сегодня процессор от Qualcomm. Вот на каких устройствах он установлен.
Realme GT 7 Pro. По цене он идентичен с Redmi K80 Pro (в Китае стоит 3699 юн). Оснащён AMOLED-дисплеем на 6,78″, частотой обновления 1−120 Гц, LTPO, пиковой яркостью 6000 нит. Отличается эта модель мощнейшим аккумулятором на 6500 мА*ч и зарядкой на 120 Вт.
Redmi K80 Pro. Аппарат с экраном 6,67″, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит. Батарея на нём стоит ёмкостью 6000 мА*ч, также есть поддержка зарядки на 120 Вт.
IQOO 13. Смартфон с диагональю 6,82″, матрицей AMOLED, частотой обновления 1−144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит. Батарея здесь одна из самых больших на сегодня: ёмкостью 6150 мА*ч. Есть поддержка быстрой зарядки на 120 Гц. Цена этого устройства в Китае — 3999 юн.
Honor Magic 7. Здесь вы получаете дисплей 6,8″, матрицу OLED, частоту обновления 1−120 Гц, пиковую яркость 5000 нит. Из OnePlus 13 и Xiaomi 15 это лучший камерофон за свою цену. Есть также поддержка зарядки на 100 Вт и аккумулятор на 5850 мА*ч. Ценник у него и ещё у двух смартфонов ниже (OnePlus, Xiaomi) одинаковый: около 4499 юн.
OnePlus 13. Оснащён экраном 6,82″, LTPO, частотой обновления 1−120 Гц. Оперативной памяти у него 12 ГБ, встроенной — 256 ГБ. Аккумулятор стоит на 6000 мА*ч, в комплекте идёт зарядка на 100 Вт.
Xiaomi 15. У него диагональ экрана уже 6,36″, частота обновления — динамическая от 1 до 120 Гц, LTPO. В AnTuTu он набирает, как и Nubia Z70 Ultra, 2 миллиона 700 тысяч баллов. Аккумулятор здесь на 5400 мА*ч и зарядка на 90 Вт.
Nubia Z70 Ultra. Смартфон оснащён защитой IP68 и IP69, экраном 6,85″ AMOLED с разрешением QHD и частотой обновления 144 Гц. Внутренней памяти у него в минимальной версии 256 ГБ, а оперативной — 12 ГБ. Фишка этой модели — фронтальная камера, которая находится под экраном. Стоит он порядка 4599 юн.