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Названы семь основных преимуществ современных смартфонов над старыми моделями

И все они сделали нашу жизнь проще

Авторы mobile-review.com опубликовали перевод статьи, где перечислены фишки новых смартфонов. Раньше о таких улучшениях пользователи могли только мечтать.