Названы семь основных преимуществ современных смартфонов над старыми моделями

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Названы семь основных преимуществ современных смартфонов над старыми моделямиИ все они сделали нашу жизнь проще
Авторы mobile-review.com опубликовали перевод статьи, где перечислены фишки новых смартфонов. Раньше о таких улучшениях пользователи могли только мечтать.
- OLED-экраны стали хорошего качества. Раньше модели с такими экранами через некоторое время могли начать глючить. Происходило “выгорание”, когда иконки и другие части интерфейса были видны на них постоянно. То же самое было непосредственно с качеством отображаемого на дисплее. Да и цена гаджетов с таким наполнением сейчас стала ниже, чем когда-то.
- Память больше не замедляется после нескольких лет использования аппарата. Такая проблема была с Android-смартфонами, но после выпуска обновления - Android 4.3 - производительность стала лучше.
- Все контакты и данные с лёгкостью переносятся на другой телефон. Учётная запись Google теперь позволяет синхронизировать контакты. Также на смартфонах есть функция хранения резервной копии данных.
- Зум стал лучше. Когда-то при приближении получались фото ужасного качества. Сейчас всё намного лучше на флагманских моделях смартфонов. Надо сказать, что и на многих менее навороченных аппаратах качество снимков с зумом получается вполне достойное.
- Увеличилось количество встроенной памяти. Если раньше максимум был 8 ГБ, то сейчас даже бюджетные модели имеют 32 ГБ.
- Качество HDR-фото возросло. С середины 2010-х годов размытие подобных снимков перестало беспокоить пользователей.
- Появились сканеры отпечатков пальцев. А значит, вариантов выбора способа разблокировки смартфона стало больше.
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