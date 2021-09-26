Названы семь причин перейти с iPhone 11 или XS на iPhone 13

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Названы семь причин перейти с iPhone 11 или XS на iPhone 13Новая модель Apple действительно может стать достойной заменой некоторых старых версий
Автор портала culfofmac.com Эд Харди объяснил, почему владельцам айфонов 10-го и 11-го поколений стоит присмотреться к iPhone 13.
Эд Харди отметил: несмотря на то что с 11-й версии iPhone однозначно стоит переходить на 13-ю, для владельцев iPhone 12 в этом нет смысла. Прежде всего, потому, что каких-то значительных изменений за год не произошло.
А вот тем, кто всё ещё использует iPhone 11 и более ранние аппараты, лучше перейти на недавно выпущенную модель. По мнению эксперта, в пользу этого существует семь значительных улучшений, которые появились в самой последней версии.
- Улучшенная автономность. Как отмечают в компании Apple, iPhone 13 способен выдержать уже до 19 часов воспроизведения видео. В то же время у iPhone 12 и 11 это были 17 часов, у XR - 16 часов, у 8 - 13 часов.
- Производительность мирового класса. А 15, по словам специалиста, - это лучшее, что когда-либо делала компания. В тестировании процессора iPhone 13 набрал 4559 баллов, а iPhone 13 Pro - 4720 баллов (в то же время iPhone 12 - 3834, iPhone 11 - 2969, iPhone XR - 2065, iPhone 8 - 1781). Правда, как отметил Харди, нужно учитывать, что сильной разницы между быстродействием при повседневных задачах нет. Однако новой версии iPhone появился кинематографический режим, который не поддерживали процессоры прошлых поколений.
- Высокая скорость соединения 5G. По словам автора, при всех тестах на iPhone 13 всегда скорость 5G оказывается выше, чем скорость 4G.
- Улучшенная камера и более качественные снимки. Помимо расположения самих камер, на iPhone 13 улучшилось качество фотографий при недостаточном освещений. Также в новую модель производитель добавил кинематографический режим, благодаря которому на видео определённые объекты автоматически оказываются в фокусе, а задний фон при этом размывается.
- Больший объём памяти. Если у iPhone 12 внутренняя память составляла 64 ГБ, то у iPhone 13 - 128 ГБ. То же самое с оперативкой: она увеличилась с 2 ГБ у iPhone 8 до 4 ГБ у iPhone 13.
- "Чёлка" у экрана меньшего размера. У iPhone 13 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 2532 на 1170 пикселей. Но важнее даже не это, а то, что теперь на новой модели установлен OLED-экран с контрастностью 2 000 000:1. Максимальная яркость у него - 800 нит, то есть пользоваться можно им даже при ярком солнечном свете.
- Дизайн. У нового корпуса теперь плоские края по сравнению с iPhone 12. При этом аппарат удобно держать в руке, пользоваться им, да и в целом он выглядит хорошо.