Названы семь причин перейти с iPhone 11 или XS на iPhone 13

Эд Харди отметил: несмотря на то что с 11-й версии iPhone однозначно стоит переходить на 13-ю, для владельцев iPhone 12 в этом нет смысла. Прежде всего, потому, что каких-то значительных изменений за год не произошло.

А вот тем, кто всё ещё использует iPhone 11 и более ранние аппараты, лучше перейти на недавно выпущенную модель. По мнению эксперта, в пользу этого существует семь значительных улучшений, которые появились в самой последней версии.

Улучшенная автономность. Как отмечают в компании Apple, iPhone 13 способен выдержать уже до 19 часов воспроизведения видео. В то же время у iPhone 12 и 11 это были 17 часов, у XR - 16 часов, у 8 - 13 часов.

Производительность мирового класса. А 15, по словам специалиста, - это лучшее, что когда-либо делала компания. В тестировании процессора iPhone 13 набрал 4559 баллов, а iPhone 13 Pro - 4720 баллов (в то же время iPhone 12 - 3834, iPhone 11 - 2969, iPhone XR - 2065, iPhone 8 - 1781). Правда, как отметил Харди, нужно учитывать, что сильной разницы между быстродействием при повседневных задачах нет. Однако новой версии iPhone появился кинематографический режим, который не поддерживали процессоры прошлых поколений.