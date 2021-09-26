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Названы семь причин перейти с iPhone 11 или XS на iPhone 13

Новая модель Apple действительно может стать достойной заменой некоторых старых версий
Автор портала culfofmac.com Эд Харди объяснил, почему владельцам айфонов 10-го и 11-го поколений стоит присмотреться к iPhone 13.
Названы семь причин перейти с iPhone 11 или XS на iPhone 13

Эд Харди отметил: несмотря на то что с 11-й версии iPhone однозначно стоит переходить на 13-ю, для владельцев iPhone 12 в этом нет смысла. Прежде всего, потому, что каких-то значительных изменений за год не произошло.

А вот тем, кто всё ещё использует iPhone 11 и более ранние аппараты, лучше перейти на недавно выпущенную модель. По мнению эксперта, в пользу этого существует семь значительных улучшений, которые появились в самой последней версии.

  1. Улучшенная автономность. Как отмечают в компании Apple, iPhone 13 способен выдержать уже до 19 часов воспроизведения видео. В то же время у iPhone 12 и 11 это были 17 часов, у XR - 16 часов, у 8 - 13 часов.
  1. Производительность мирового класса. А 15, по словам специалиста, - это лучшее, что когда-либо делала компания. В тестировании процессора iPhone 13 набрал 4559 баллов, а iPhone 13 Pro - 4720 баллов (в то же время iPhone 12 - 3834, iPhone 11 - 2969, iPhone XR - 2065, iPhone 8 - 1781). Правда, как отметил Харди, нужно учитывать, что сильной разницы между быстродействием при повседневных задачах нет. Однако новой версии iPhone появился кинематографический режим, который не поддерживали процессоры прошлых поколений.
  1. Высокая скорость соединения 5G. По словам автора, при всех тестах на iPhone 13 всегда скорость 5G оказывается выше, чем скорость 4G.
Названы семь причин перейти с iPhone 11 или XS на iPhone 13
  1. Улучшенная камера и более качественные снимки. Помимо расположения самих камер, на iPhone 13 улучшилось качество фотографий при недостаточном освещений. Также в новую модель производитель добавил кинематографический режим, благодаря которому на видео определённые объекты автоматически оказываются в фокусе, а задний фон при этом размывается.
  1. Больший объём памяти. Если у iPhone 12 внутренняя память составляла 64 ГБ, то у iPhone 13 - 128 ГБ. То же самое с оперативкой: она увеличилась с 2 ГБ у iPhone 8 до 4 ГБ у iPhone 13.
  1. "Чёлка" у экрана меньшего размера. У iPhone 13 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 2532 на 1170 пикселей. Но важнее даже не это, а то, что теперь на новой модели установлен OLED-экран с контрастностью 2 000 000:1. Максимальная яркость у него - 800 нит, то есть пользоваться можно им даже при ярком солнечном свете.
  1. Дизайн. У нового корпуса теперь плоские края по сравнению с iPhone 12. При этом аппарат удобно держать в руке, пользоваться им, да и в целом он выглядит хорошо.