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Названы смартфоны с лучшими камерами в 2021 г. по итогам «слепого голосования»Всего были составлены пять рейтингов
В выпуске на YouTube-канале «Честный блог» назвали девять лучших смартфонов с точки зрения качества фото- и видеосъёмки по версии зрителей канала.
Как отметил ведущий Филипп Беликов, зрители YouTube-канала проголосовали за лучшие фотографии, сделанные с флагманов Samsung Galaxy S21 Ultra, Pixel 6 Pro, iPhone 13 Pro, Vivo X70 Pro+, OnePlus 9 Pro, Sony Xperia 1 III, Realme GT Master Explorer Edition, Huawei P50 Pro, Xiaomi 11 Ultra. При этом фото были самые разные: и ночные/вечерние снимки архитектуры, и портреты, и пр. В результате были составлены пять рейтингов.
- Лучшие портретные фото. На первом месте по итогам голосования здесь находится Vivo X70 Pro+, на последнем же - Sony Xperia 1 III. При этом iPhone 13 Pro оказался на пятом, а Samsung - на предпоследнем (восьмом).
- Лучший зум. По этому параметру первое место с равным числом баллов (46 баллов) разделили смартфоны Galaxy S21 Ultra и Vivo X70 Pro+. На последнем месте оказался Realme GT Master Explorer Edition.
- Лучшие ночные фото. Вечером и ночью, по мнению зрителей, лучше всего снимает Vivo X70 Pro+ (у него 51 балл). Проигравшим здесь оказался Xiaomi 11 Ultra.
- Лучшие фото при дневном свете. Победители по этому пункту - Pixel 6 Pro и iPhone 13 Pro (у них по 19 баллов). А вот Vivo X70 Pro+ находится в этом рейтинге на последнем месте.
- Лучшие селфи-фото. Лидирует с 17 баллами здесь Samsung, а худшим становится Xiaomi 11 Ultra (3 балла).
Кроме того, участникам голосования было предложено выбрать из четырёх фотографий Луны лучшую. Сделаны снимки были на S21 Ultra, Vivo X70 Pro+, Xiaomi 11 Ultra и Huawei P50 Pro. В результате 72 процента голосов были отданы за Xiaomi. На втором месте оказался Samsung, на третьем - Vivo.
Источник: Честный блог