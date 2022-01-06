Названы смартфоны с лучшими камерами в 2021 г. по итогам «слепого голосования»

Как отметил ведущий Филипп Беликов, зрители YouTube-канала проголосовали за лучшие фотографии, сделанные с флагманов Samsung Galaxy S21 Ultra, Pixel 6 Pro, iPhone 13 Pro, Vivo X70 Pro+, OnePlus 9 Pro, Sony Xperia 1 III, Realme GT Master Explorer Edition, Huawei P50 Pro, Xiaomi 11 Ultra. При этом фото были самые разные: и ночные/вечерние снимки архитектуры, и портреты, и пр. В результате были составлены пять рейтингов.

Лучшие портретные фото. На первом месте по итогам голосования здесь находится Vivo X70 Pro+, на последнем же - Sony Xperia 1 III. При этом iPhone 13 Pro оказался на пятом, а Samsung - на предпоследнем (восьмом).