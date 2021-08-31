Названы все игровые приставки, которые можно запустить на смартфоне

PlayStation 1 работает, по словам ведущего, идеально. Настолько, что даже не нужно ничего дополнительно менять в настройках. Только вот звук появился у него не сразу и в целом ему удобнее играть на приставке.

В SEGA Saturn тоже появились проблемы со звуком и подключением к геймпаду. Хотя с графикой всё оказалось неплохо.

У эмулятора Nintendo 64 ужасное управление. Неудобно играть ни на самом смартфоне, ни на геймпаде.

SEGA Dreamcast запускается очень хорошо, комментирует блогер. Можно просто включить игры и наслаждаться.

Nintendo GameCube работает тоже прилично. Только временами в играх случаются фризы и не очень удобно управлять в них сенсором.

Игры с PlayStation 2 тоже пошли вполне неплохо. Хотя встретились и проблемы: дублирование части экрана, прорисовка теней, небольшие зависания.

Nintendo Wii запускается с небольшими подфризами, поскрипыванием звука в играх. В целом результат хороший, только вот настроить геймпад проблематично, а при игре с виртуальными стиками непонятно, как передвигать курсор.

Из портативных прекрасно запускается и GBA, и PSP. Только при игре в эмулятор первой консоли у Александра возникла небольшая проблема со звуком. Да и вообще без геймпада управлять игрой практически невозможно.

Чтобы играть в Nintendo Switch, понадобится мощный смартфон и специальный геймпад. По-другому эмулятор приставки запустить не получится.

Из игр для ПК на смартфоне пошли The Elder Scrolls III: Morrowind и Half-Life (1 часть).