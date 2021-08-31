Названы все игровые приставки, которые можно запустить на смартфоне

Названы все игровые приставки, которые можно запустить на смартфонеОт самых старых до современных
Ведущий Александр Вилисов протестировал эмуляторы консолей NES, SEGA, Super Nintendo, Atari, Sony PlayStation 1, SEGA Saturn, Nintendo 64, SEGA Dreamcast, Nintendo GameCube, Sony PlayStation 2, Nintendo Wii, а также портативных приставок (GBA, PSP, Nintendo Switch). Запустились на смартфоне и некоторые игры с ПК.
Первым делом запустились самые старые игры - в 2D. На эмуляторе NES можно проходить игру не только в горизонтальном, но и в вертикальном положении. Управлять с помощью сенсора может быть тяжело в играх типа DuckTales, поэтому Александр советует подключить геймпад.
Далее пришла очередь 16-битных игр. Для этого автор запустил эмулятор SEGA, Super Nintendo, но в итоге пришёл к выводу, что играть в 16-битные надо на игровой приставке. Хотя облегчить прохождение может GENPlusDroid.
Эмулятор Atari работает хорошо. Но при этом есть ограничения: например, управлять персонажем можно только с помощью сенсора на экране.
PlayStation 1 работает, по словам ведущего, идеально. Настолько, что даже не нужно ничего дополнительно менять в настройках. Только вот звук появился у него не сразу и в целом ему удобнее играть на приставке.
В SEGA Saturn тоже появились проблемы со звуком и подключением к геймпаду. Хотя с графикой всё оказалось неплохо.
У эмулятора Nintendo 64 ужасное управление. Неудобно играть ни на самом смартфоне, ни на геймпаде.
SEGA Dreamcast запускается очень хорошо, комментирует блогер. Можно просто включить игры и наслаждаться.
Nintendo GameCube работает тоже прилично. Только временами в играх случаются фризы и не очень удобно управлять в них сенсором.
Игры с PlayStation 2 тоже пошли вполне неплохо. Хотя встретились и проблемы: дублирование части экрана, прорисовка теней, небольшие зависания.
Nintendo Wii запускается с небольшими подфризами, поскрипыванием звука в играх. В целом результат хороший, только вот настроить геймпад проблематично, а при игре с виртуальными стиками непонятно, как передвигать курсор.
Из портативных прекрасно запускается и GBA, и PSP. Только при игре в эмулятор первой консоли у Александра возникла небольшая проблема со звуком. Да и вообще без геймпада управлять игрой практически невозможно.
Чтобы играть в Nintendo Switch, понадобится мощный смартфон и специальный геймпад. По-другому эмулятор приставки запустить не получится.
Из игр для ПК на смартфоне пошли The Elder Scrolls III: Morrowind и Half-Life (1 часть).