Названы все модели смартфонов российского производства

Названы все модели смартфонов российского производстваВсего их порядка десяти
В течение последних десяти лет российские производители смартфонов стараются создать конкурентоспособные модели. Среди них - YotaPhone, TaigaPhone и другие.
1. YotaPhone («Йотафон»)
Выходил в 2013-2017 годах. Главной его особенностью являлся дисплей на электронных чернилах, который практически не потреблял энергию. Продано было примерно 105 тысяч устройств за всё время (три поколения). Аппарат базировался на процессоре Qualcomm Snapdragon 800 с тактовой частотой 2,3 ГГц, объём оперативной памяти составлял 2 ГБ, была возможность подключения дополнительного накопителя на 32 ГБ. Диагональ устройства была 5 дюймов (основной дисплей) и 4,7 дюйма (E-Ink), присутствовала также поддержка Bluetooth, Wi-Fi, NFC. Оснащался гаджет системой навигации GPS/ГЛОНАСС, гироскопом, акселерометром и электронным компасом.
2. TaigaPhone («Тайгафон»)
Анонсирован в феврале 2017 года. Позиционировался как защищённый от прослушки и утечек аппарат. При этом стояла на нём операционная система Sailfish OS (ныне - ОС «Аврора»). Продано таких смартфонов было всего примерно 15 тысяч (для работников «Почты России»). Важно, что разрабатывался телефон в России, а собственно производили его в Китае. Из характеристик - процессор Qualcomm Snapdragon 210, 2 ГБ оперативки, наличие слота для microSD, 5-дюймовый IPS-дисплей, аккумулятор ёмкостью 2500 мАч.
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3. «Яндекс.Телефон»
Анонсирован в декабре 2018 года. Главной фишкой явилась возможность интеграции с сервисами «Яндекса». Поставлялось устройство на платформе Android 9.0 Pie. Всего продано было примерно 20 тысяч моделей. Создан смартфон на базе процессора Qualcomm Snapdragon 630, объём памяти - 4 ГБ (ОЗУ) и 64 ГБ (встроенная), оснащался модулем NFC. Диагональ дисплея - 5,65 дюйма, также была двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Время работы составляло один-два дня. Кроме того, это был первый смартфон с встроенным голосовым помощником «Алисой».
4. MIG C55
Анонс состоялся в январе 2020 года. Это защищённый от прослушки и утечек смартфон с операционной системой «Аврора» 3.2.1. Кроме того, он оснащён влагозащитой, пылезащитой, способен работать при очень низких и высоких температурах, устойчив к падениям. Среди основных параметров - процессор Qualcomm Snapdragon 435, оперативная память 3 ГБ, встроенная - 32 ГБ, 5,5-дюймовый экран. Имеет множество модулей для подключения, а также аксессуаров. Стоимость - 65 тысяч рублей. Начиная с 2020 года подобные устройства используют некоторые российские компании, например РЖД.
5. QTECH QMP-M1-N и QTECH QMP-M1-N IP68
В апреле 2021 года были представлены новые модели защищённых смартфонов с операционной системой «Аврора» 3.2.1. Диагональ QTECH QMP-M1-N и QTECH QMP-M1-N IP68 составляет 5,99 и 5,71 дюймов, также присутствует поддержка 2G/3G/4G, GPS/ГЛОНАСС, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 (BLE). Объём оперативной памяти 3 ГБ, встроенной - 32 ГБ, базируются устройства на процессоре MediaTek MTK 6739. При этом у QMP-M1-N IP68 противоударный корпус. Среди потенциальных покупателей таких телефонов - госструктуры (полиция, МЧС, администрация и пр.), транспортная сфера, промышленность и др.
6. F+ R570
Анонсирован компанией «Марвел-Дистрибуция» в конце мая 2021 года. Сообщается, что он защищён от утечек и прослушки. Операционная система здесь - «Аврора» 3.2.1. Оборудован смартфон 5,7-дюймовым IPS-экраном HD. В основе лежит процессор MediaTek MT6765, объём ОЗУ - 4 ГБ, ПЗУ - 64 ГБ с расширением памяти через microSD. Поддерживает аппарат Wi-Fi, Bluetooth, мобильные сети 2G/GSM, 3G/WCDMA, 4G/LTE, имеет модули навигации GPS/ГЛОНАСС. Предназначен для корпоративного использования.
7. AYYA T1
Осенью этого года компания «СмартЭкоСистема» заявила о появлении смартфона на отечественном процессоре «Скиф». Этим устройством можно будет пользоваться при необходимости конфиденциального общения. Также в нём есть функция отключения микрофонов и камер. Из других известных на данный момент параметров - корпус из металла и пластика, диагональ 6,56 дюйма, пылевлагозащита, наличие шумоподавления, сканера отпечатка пальца, автофокуса, гироскопа, магнитного компаса, акселерометра, датчика приближения, датчика освещения, вибромотора, модуля NFC.
Сейчас пока что есть лишь модель на зарубежном процессоре MediaTek Helio P70. Её название - AYYA T1.