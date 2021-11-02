Названы все модели смартфонов российского производства

2. TaigaPhone («Тайгафон»)

Анонсирован в феврале 2017 года. Позиционировался как защищённый от прослушки и утечек аппарат. При этом стояла на нём операционная система Sailfish OS (ныне - ОС «Аврора»). Продано таких смартфонов было всего примерно 15 тысяч (для работников «Почты России»). Важно, что разрабатывался телефон в России, а собственно производили его в Китае. Из характеристик - процессор Qualcomm Snapdragon 210, 2 ГБ оперативки, наличие слота для microSD, 5-дюймовый IPS-дисплей, аккумулятор ёмкостью 2500 мАч.

Заказать его можно и сейчас. Например, на «Яндекс.Маркете».