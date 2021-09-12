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Названы все недостатки iPhone 12 Pro Max по итогам длительного использования

iPhone 13 Pro Max должен быть ещё совершеннее
На YouTube-канале Wylsacom ведущий Арсений Петров оценил iPhone 12 Pro Max после целого года использования.
Названы все недостатки iPhone 12 Pro Max по итогам длительного использования

По словам ведущего, iPhone 12 Pro Max - лучший аппарат за всю историю компании Apple и в принципе лучший телефон на сегодня. Единственный девайс, на который Арсений будет его менять, - iPhone 13 Pro Max.

К тому же у iPhone 12 Pro Max всё равно есть недостатки. Это:

  1. Дизайн. Удобнее всего в использовании, по мнению ведущего, был iPhone 11 Pro Max с более закруглёнными краями.
  1. Царапины на экране. Несмотря на то что Apple работает над усовершенствованием материала дисплеев, всё же царапины появляются на аппарате. Хотя на 12-м их меньше, чем на 11-м, добавляет Арсений.
  1. Разводы и отпечатки пальцев. Несмотря на соблюдение правил гигиены и очищение экрана, на нём спустя год всё равно появились разводы, отпечатки пальцев. Однако стекло у iPhone 12 Pro Max очень прочное и не трескается даже при падении с большой высоты, отмечает эксперт.
  1. Перегрев. Из-за сильного перегрева во время использования его в качестве навигатора яркость iPhone 12 Pro Max снижается практически до нуля. Поэтому пользоваться им в автомобиле неудобно. Да и вообще проблемы с нагревом у этой модели есть, говорит Арсений.
  1. Время работы. У самого Арсения батарея почти весь год держалась на 96-97 процентах и лишь в последние 1,5 месяца начал разряжаться быстро. В целом ведущему хотелось бы иметь аккумулятор iPhone с большей ёмкостью.
Названы все недостатки iPhone 12 Pro Max по итогам длительного использования
  1. Быстрая зарядка. 18 ватт, которые предлагает Apple сейчас, - это очень мало. Оптимально было бы, по словам Арсения, заряжать телефон за 40-50 минут, а не за 1,5 часа.
  1. Кабель для зарядки lighting - USB и зарядка MagSafe. Неудобно, что для зарядки требуется провод, который не подходит для других смартфонов. А беспроводной зарядкой MagSafe пользуется вообще мало кто, поэтому ведущий ожидает больше полезных аксессуаров для iPhone 13.
  1. Лидар. Эта фишка тоже оказалась довольно бесполезной. Пользуется ей мало людей. Взамен этой технологии Арсений предлагает добавить Touch ID.
  1. Поворот экрана. Для разблокировки нужно обязательно переворачивать телефон вертикально. Это также не очень удобно при просмотреть видео.
  1. Модем. По словам специалиста, эта технология здесь не самая продвинутая. По сравнению с Android соединение здесь неустойчиво и ловит Wi-Fi не очень хорошо.
  1. Камера. Оптический зум эксперт увеличил бы до 10-кратного. HDR работает у iPhone 12 Pro Max тоже очень часто с ошибками. Блок камер у этого айфона слегка выпуклый, поэтому на их стёклах постоянно остаются отпечатки пальцев. На фото в солнечный день или при электрическом вечером всегда остаются блики. Ещё ведущий уверен, что в модернизации в 1,5-2 раза нуждается фронтальная камера.
  1. Расцветка. Арсению хотелось бы видеть 13-ю версию Pro Max в золотом цвете более насыщенного оттенка (как у XS).