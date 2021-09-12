Названы все недостатки iPhone 12 Pro Max по итогам длительного использования

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Названы все недостатки iPhone 12 Pro Max по итогам длительного использованияiPhone 13 Pro Max должен быть ещё совершеннее
На YouTube-канале Wylsacom ведущий Арсений Петров оценил iPhone 12 Pro Max после целого года использования.
По словам ведущего, iPhone 12 Pro Max - лучший аппарат за всю историю компании Apple и в принципе лучший телефон на сегодня. Единственный девайс, на который Арсений будет его менять, - iPhone 13 Pro Max.
К тому же у iPhone 12 Pro Max всё равно есть недостатки. Это:
- Дизайн. Удобнее всего в использовании, по мнению ведущего, был iPhone 11 Pro Max с более закруглёнными краями.
- Царапины на экране. Несмотря на то что Apple работает над усовершенствованием материала дисплеев, всё же царапины появляются на аппарате. Хотя на 12-м их меньше, чем на 11-м, добавляет Арсений.
- Разводы и отпечатки пальцев. Несмотря на соблюдение правил гигиены и очищение экрана, на нём спустя год всё равно появились разводы, отпечатки пальцев. Однако стекло у iPhone 12 Pro Max очень прочное и не трескается даже при падении с большой высоты, отмечает эксперт.
- Перегрев. Из-за сильного перегрева во время использования его в качестве навигатора яркость iPhone 12 Pro Max снижается практически до нуля. Поэтому пользоваться им в автомобиле неудобно. Да и вообще проблемы с нагревом у этой модели есть, говорит Арсений.
- Время работы. У самого Арсения батарея почти весь год держалась на 96-97 процентах и лишь в последние 1,5 месяца начал разряжаться быстро. В целом ведущему хотелось бы иметь аккумулятор iPhone с большей ёмкостью.
- Быстрая зарядка. 18 ватт, которые предлагает Apple сейчас, - это очень мало. Оптимально было бы, по словам Арсения, заряжать телефон за 40-50 минут, а не за 1,5 часа.
- Кабель для зарядки lighting - USB и зарядка MagSafe. Неудобно, что для зарядки требуется провод, который не подходит для других смартфонов. А беспроводной зарядкой MagSafe пользуется вообще мало кто, поэтому ведущий ожидает больше полезных аксессуаров для iPhone 13.
- Лидар. Эта фишка тоже оказалась довольно бесполезной. Пользуется ей мало людей. Взамен этой технологии Арсений предлагает добавить Touch ID.
- Поворот экрана. Для разблокировки нужно обязательно переворачивать телефон вертикально. Это также не очень удобно при просмотреть видео.
- Модем. По словам специалиста, эта технология здесь не самая продвинутая. По сравнению с Android соединение здесь неустойчиво и ловит Wi-Fi не очень хорошо.
- Камера. Оптический зум эксперт увеличил бы до 10-кратного. HDR работает у iPhone 12 Pro Max тоже очень часто с ошибками. Блок камер у этого айфона слегка выпуклый, поэтому на их стёклах постоянно остаются отпечатки пальцев. На фото в солнечный день или при электрическом вечером всегда остаются блики. Ещё ведущий уверен, что в модернизации в 1,5-2 раза нуждается фронтальная камера.
- Расцветка. Арсению хотелось бы видеть 13-ю версию Pro Max в золотом цвете более насыщенного оттенка (как у XS).