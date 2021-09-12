Названы все недостатки iPhone 12 Pro Max по итогам длительного использования

По словам ведущего, iPhone 12 Pro Max - лучший аппарат за всю историю компании Apple и в принципе лучший телефон на сегодня. Единственный девайс, на который Арсений будет его менять, - iPhone 13 Pro Max.

К тому же у iPhone 12 Pro Max всё равно есть недостатки. Это:

Дизайн. Удобнее всего в использовании, по мнению ведущего, был iPhone 11 Pro Max с более закруглёнными краями.

Царапины на экране. Несмотря на то что Apple работает над усовершенствованием материала дисплеев, всё же царапины появляются на аппарате. Хотя на 12-м их меньше, чем на 11-м, добавляет Арсений.

Разводы и отпечатки пальцев. Несмотря на соблюдение правил гигиены и очищение экрана, на нём спустя год всё равно появились разводы, отпечатки пальцев. Однако стекло у iPhone 12 Pro Max очень прочное и не трескается даже при падении с большой высоты, отмечает эксперт.

Перегрев. Из-за сильного перегрева во время использования его в качестве навигатора яркость iPhone 12 Pro Max снижается практически до нуля. Поэтому пользоваться им в автомобиле неудобно. Да и вообще проблемы с нагревом у этой модели есть, говорит Арсений.