Недавно вышел Samsung Galaxy A53. Как он в сравнении с A52 и какой покупать

Недавно вышел Samsung Galaxy A53. Как он в сравнении с A52 и какой покупатьВыяснил эксперт
Ведущий канала Mobiltelefon.ru на YouTube Евгений Макаров выяснил, есть ли смысл вместо А52 приобретать новый А53, который вышел не так давно. Если сравнивать устройства только по характеристикам, то разница между ними будет не такая значительная (см. изображение ниже). А вот что касается комплектации, то в коробке с А53 вы уже не найдёте блок питания. При этом оба устройства поддерживают максимальную мощность зарядки в 25 Вт.
В плане внешнего вида смартфоны очень сильно похожи. Правда, разъёма для наушников у А53 нет в отличие от А52, как и поддержки FM-радио.
Нет никаких изменений ни с точки зрения вибро, ни с точки зрения сканера отпечатка. Чуть чётче звучание стало на А53, но в целом оно одинаковое.
Экраны отличаются у устройств по большей части лишь частотой обновления: у А52 она составляет 90 Гц, у А53 - 120 Гц. Также различия есть в ШИМ-коэффициенте: на А53 он стал немного меньше, чем на А52.
Процессор установлен на А53 гораздо мощнее, чем на А52. Это Exynos 1280 против Snapdragon 720G. Больше стало у новинки и оперативной памяти: 6/8 ГБ вместо 4/8 ГБ. По результатам тестов тоже видно преимущество Galaxy A53: с ними вы можете ознакомиться ниже.
В Genshin Impact на низких настройках графики частота кадров у А53 при этом не достигает даже 30 к/с. У А52 эти показатели оказываются выше. В процессе игры FPS на обоих устройствах равняется уже около 20 к/с, причём А53 ведёт себя даже хуже.
В Asphalt 9 эксперт установил высокие настройки графики и FPS 30 к/с. Ниже производительность здесь оказывается уже у А52.
Brawl Stars идёт гораздо лучше на А53. В ней можно получить до 120 к/с на А53 и около 85 к/с (но не выше 90 к/с) на А52.
В Tacticool с максимальным пресетом и в режиме 90 FPS смартфон А52 выдаёт около 60 к/с в среднем. Что касается А53, то он позволяет получить примерно столько же.
В целом получается, что А53 если и превосходит А52 в играх, то совсем ненамного. То есть особой разницы между ними вы не заметите.
Вообще скорость работы интерфейса чуть выше на А53. Например, на нём быстрее запускаются некоторые приложения, чем на Galaxy A52.
Объём аккумулятора у А53 изменился. Он равняется уже 5000 мАч вместо 4500 мАч на А52. Однако поскольку сам по себе смартфон тоже стал мощнее, то прироста в плане автономности не случилось. Оба устройства могут «жить» без подзарядки примерно два дня.
По характеристикам камеры не изменились вообще. Но на практике А53 стал фотографировать чуть лучше за счёт более современного и мощного процессора. Хотя нужно сказать, что в целом оба аппарата снимают очень близко по качеству. Примеры фото - ниже.
При видеосъёмке в 4К 30 к/с баланс белого у А52 и А53 отличается. Причём особенно это заметно при записи видео вечером. В помещении в 1080p 30 к/с более стабильной картинка кажется на А53, то есть стабилизация работает лучше именно на нём. В плане же звука не изменилось ничего.
Вывод
Несмотря на то что частота обновления дисплея у А53 стала выше, заметить это можно лишь в определённых условиях. Да, в целом новинка стала более шустрой, но всё равно периодически тормозит. При этом несмотря на более мощный процессор, в играх ведёт себя А53 почти так же, как А52. То есть во многом Galaxy A52 и Galaxy A53 5G либо полностью идентичны, либо отличаются друг от друга совсем незначительно. Поэтому если у вас уже А52, то вам точно не стоит приобретать вместо него А53, заключил специалист.