Недавно вышел Samsung Galaxy A53. Как он в сравнении с A52 и какой покупать

Экраны отличаются у устройств по большей части лишь частотой обновления: у А52 она составляет 90 Гц, у А53 - 120 Гц. Также различия есть в ШИМ-коэффициенте: на А53 он стал немного меньше, чем на А52.

Процессор установлен на А53 гораздо мощнее, чем на А52. Это Exynos 1280 против Snapdragon 720G. Больше стало у новинки и оперативной памяти: 6/8 ГБ вместо 4/8 ГБ. По результатам тестов тоже видно преимущество Galaxy A53: с ними вы можете ознакомиться ниже.

В Genshin Impact на низких настройках графики частота кадров у А53 при этом не достигает даже 30 к/с. У А52 эти показатели оказываются выше. В процессе игры FPS на обоих устройствах равняется уже около 20 к/с, причём А53 ведёт себя даже хуже.

В Asphalt 9 эксперт установил высокие настройки графики и FPS 30 к/с. Ниже производительность здесь оказывается уже у А52.

Brawl Stars идёт гораздо лучше на А53. В ней можно получить до 120 к/с на А53 и около 85 к/с (но не выше 90 к/с) на А52.

В Tacticool с максимальным пресетом и в режиме 90 FPS смартфон А52 выдаёт около 60 к/с в среднем. Что касается А53, то он позволяет получить примерно столько же.

В целом получается, что А53 если и превосходит А52 в играх, то совсем ненамного. То есть особой разницы между ними вы не заметите.