Недорогие игровые смартфоны Poco X7 Pro и iQOO Z10 Turbo сравнили

Один из главных минусов iQOO Z10 Turbo состоит в том, что этот смартфон создан только для Китая. Также у него китайская зарядка, китайский софт, нет 7-го и 20-го бендов. У Poco X7 Pro таких проблем нет: у этой модели есть глобальная версия. С другой стороны, iQOO дешевле и с большим объёмом оперативной памяти, чем у Poco: 12 ГБ против 8 ГБ в базовой конфигурации.

Оба устройства сделаны полностью из пластика. В комплекте вы получаете в обоих случаях блок питания на 90 Вт, чехол, кабель. Кроме того, на оба смартфона сразу же наклеены защитные плёнки.

Poco и iQOO работают на одном и том же процессоре. Это Dimensity 8400. Однако чуть быстрее запустился Z10 Turbo. Также у него немного ярче экран.

Частота обновления экрана у iQOO составляет 144 Гц, у Poco - 120 Гц. Диагональ у iQOO также больше.

При этом у X7 Pro есть преимущество в наличии полноценной защиты от воды и пыли по стандарту IP68, IP69. У Z10 Turbo только защита от брызг.

По результатам в AnTuTu чуть лучше iQOO. То же самое касается скорости памяти. А вот троттлинг немного меньше на Poco.