Недорогой Google Pixel 6A против топового Pixel 6 Pro: подробное сравнение камер

Недорогой Google Pixel 6A против топового Pixel 6 Pro: подробное сравнение камерСтоит ли переплачивать?
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» выяснил, действительно ли камеры флагманского Pixel 6 Pro лучше камер бюджетного Pixel 6A. Результаты оказались неожиданными.
Фото: ЧЕСТНЫЙ БЛОГ
Эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» начал сравнение камер Pixel 6 Pro и Pixel 6A с рассмотрения видеосъёмки. На фронтальную камеру 6 Pro может снимать максимум в 4К, а 6А - только в Full HD. Днём разницы, кроме угла обзора (он немного меньше на 6А), между видео с этих смартфонов нет. Ночью 6 Pro выдаёт более жёлтую картинку, но по деталям значительной разницы между ним и Pixel 6А тоже нет.
Что касается фотографий, то днём разницы между снимками Pixel 6 Pro и Pixel 6A с основного объектива, с использованием зума и с широкоугольной камеры нет вообще. Интересно, что даже на вечерних фотографиях эта разница минимальна: чуть больше деталей всё же на Pro-версии, но ненамного, также 6 Pro делает снимки более тёплого оттенка по сравнению с 6A. Ещё странно, что 6А снимает лучше, чем 6 Pro.
Портретные снимки тоже на 6А и 6 Pro оказываются очень близкими. Они схожи по детализации (чуть больше деталей на 6 Pro), по цветопередаче. Кроме того, оба смартфона плохо справляются с вырезанием волос.
Даже при плохом освещении эта тенденция сохраняется. Правда, иногда при приближении видно, что 6А чуть уступает по качеству фото 6 Pro.
Кроме того, днём, если сделать фото с приближением, то разница уже будет видна. Заметно, что 6 Pro действительно делает более чёткие и детализированные снимки в сравнении с 6A.
Селфи-фото вновь выходят очень схожими. Причём в любых условиях.
Вывод
Камера Pixel 6A практически ни в чём не уступает конкуренту. Единственное, за что вы переплачиваете, - это более детализированные фотографии при съёмке с использованием зума (то есть при приближении).