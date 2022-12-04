Недорогой Google Pixel 6A против топового Pixel 6 Pro: подробное сравнение камер

Эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» начал сравнение камер Pixel 6 Pro и Pixel 6A с рассмотрения видеосъёмки. На фронтальную камеру 6 Pro может снимать максимум в 4К, а 6А - только в Full HD. Днём разницы, кроме угла обзора (он немного меньше на 6А), между видео с этих смартфонов нет. Ночью 6 Pro выдаёт более жёлтую картинку, но по деталям значительной разницы между ним и Pixel 6А тоже нет.

Что касается фотографий, то днём разницы между снимками Pixel 6 Pro и Pixel 6A с основного объектива, с использованием зума и с широкоугольной камеры нет вообще. Интересно, что даже на вечерних фотографиях эта разница минимальна: чуть больше деталей всё же на Pro-версии, но ненамного, также 6 Pro делает снимки более тёплого оттенка по сравнению с 6A. Ещё странно, что 6А снимает лучше, чем 6 Pro.