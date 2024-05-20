Недорогой Vivo iQOO с «максимальным» процессором протестировали в России

Поставляется смартфон Vivo iQOO Z9 Turbo с блоком питания на 80 Вт, кратким руководством, скрепкой для открытия лотка для SIM-карт, кабелем, чехлом. Сразу же с завода на экран наклеена плёнка.

Оснащён iQOO Z9 Turbo защитой по стандарту IP64. В руке лежит удобно. Есть также у него ИК-порт, стереодинамики. А вот разъём для наушников отсутствует.

Дисплей у Vivo iQOO Z9 Turbo - AMOLED LTPS CSOT C8, диагональ - 6,78 дюйма. Частота обновления экрана - 144 Гц.

Работает аппарат на процессоре Snapdragon 8S Gen 3. Объём оперативной памяти - 12/16 ГБ, постоянной - 256/512 ГБ. Расширить при помощи карты памяти этот объём нельзя.

Отсутствует у смартфона также поддержка седьмого и двадцатого бэндов. Есть поддержка NFC.

Ёмкость аккумулятора - 6000 мА*ч. В PS Mark телефон выдаёт 12 часов 59 минут, то есть на день его хватит точно. От 0 до 100% заряжается устройство в среднем за 55 минут.

Результаты тестирования Vivo iQOO Z9 Turbo - ниже.