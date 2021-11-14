Необычные «фишки» Android 12, о которых почти никто не рассказывает

Также изменилась анимация. При блокировке она «скрывается» в том месте, где расположен сканер отпечатков пальцев или кнопка питания.

Виджеты тоже сильно изменились. Кроме закругленных углов у них, изменилось само количество этих виджетов. Их стало больше: например, есть виджеты чатов, появилось множество вариантов часов. Также в настройках теперь можно включить откладывание уведомлений, скрыть беззвучные уведомления в строке состояния, а также сохранение истории уведомлений.

Быстрые настройки. Они находятся рядом с уведомлениями. Правда, теперь нужно кликать либо свайпать дважды, если вы хотите включить Wi-Fi либо отрегулировать яркость. Но что интересно: список настроек может динамически изменяться. К примеру, если у вас установлен будильник, то он появится в этом окне автоматически. В то же время на заблокированном экране теперь лишь две иконки: переключение кошельков для оплаты и умный дом (при желании их можно отключить в «Настройках»).

Что касается собственно «Настроек», то появилась функция автоповорота экрана с участием камеры. Есть адаптивная зарядка.

В плане безопасности тоже есть пара новшеств. Теперь при использовании камеры либо микрофона в приложении у вас появится вверху значок, сигнализирующий об этом. Кроме того, в «шторке» можно отключать микрофон или камеру, если это необходимо. А если вы каким-то приложением давно не пользуетесь, то система будет автоматически сбрасывать разрешения для него (например, на сбор данных о местоположении). При этом когда запускаете скачанное приложение впервые, вам предлагается уже не просто выбрать, согласны ли вы передавать информацию о местонахождении - вы можете указать, точное или приблизительное местоположение будет указано.

И ещё несколько «фишек». Ассистент запускается после удержания кнопки питания, появилась возможность делать длинные скриншоты веб-страниц, быстро делиться ссылкой при помощи перетаскивания, добавилась игровая панель, быстрый переход между медиаприложениями.

А что же изменилось «под капотом»? Улучшилась производительность, снизилось энергопотребление, появилась поддержка изображений в формате avif (такие картинки занимают меньше места), функция Play as you download (позволяет запускать игры до окончания их скачивания). А ещё самое интересное - полная поддержка складных дисплеев (появится, вероятнее всего, в начале 2022 года).