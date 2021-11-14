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Необычные «фишки» Android 12, о которых почти никто не рассказывает

Ими поделился ведущий YouTube-канала Droider.Ru
На канале Droider.Ru на YouTube вышел выпуск о самых интересных и малоизвестных особенностях новой операционной системы Android 12.
Необычные «фишки» Android 12, о которых почти никто не рассказывает

Ведущий канала Борис Веденский перечислил любопытные функции обновлённой версии Android. О них в других обзорах обычно не упоминают.

Прежде всего, специалист отметил, что изменения в Android 12 коснулись не только внешнего вида, но и «начинки» системы. Они помогают быстрее справляться с различными задачами и делают операционную систему удобнее.

  1. Режим управления одной рукой. Активировать его можно в «Настройках». После этого пользователь сможет во время работы переносить всё в нижнюю половину экрана.
  1. Двойное постукивание по задней панели. Владелец теперь имеет возможность устанавливать для этого действия любую удобную команду - например, включение Google Ассистента или приостановка проигрывания музыки. Помимо этого, в параметрах можно уменьшить чувствительность для избежания случайных срабатываний.
  1. Поиск по устройствам через свайп вверх. Кроме этого, приложения запускаются просто после нажатия на Enter на клавиатуре (после того как вы ввели название приложения в строке поиска).

Что касается визуальной части, то здесь важнее всего - это идея Material You. Она включает в себя несколько пунктов.

  1. Перерисованные иконки.
  1. Шрифты большого размера.
  1. Большие виджеты и переключатели настроек.
  1. Более персонализированная операционная система за счёт подстраивания цветов системы под обои рабочем столе. Кроме того, разработчики приложений тоже имеют возможность сделать подобную функцию в своих продуктах.
Необычные «фишки» Android 12, о которых почти никто не рассказывает

Также изменилась анимация. При блокировке она «скрывается» в том месте, где расположен сканер отпечатков пальцев или кнопка питания.

Виджеты тоже сильно изменились. Кроме закругленных углов у них, изменилось само количество этих виджетов. Их стало больше: например, есть виджеты чатов, появилось множество вариантов часов. Также в настройках теперь можно включить откладывание уведомлений, скрыть беззвучные уведомления в строке состояния, а также сохранение истории уведомлений.

Быстрые настройки. Они находятся рядом с уведомлениями. Правда, теперь нужно кликать либо свайпать дважды, если вы хотите включить Wi-Fi либо отрегулировать яркость. Но что интересно: список настроек может динамически изменяться. К примеру, если у вас установлен будильник, то он появится в этом окне автоматически. В то же время на заблокированном экране теперь лишь две иконки: переключение кошельков для оплаты и умный дом (при желании их можно отключить в «Настройках»).

Что касается собственно «Настроек», то появилась функция автоповорота экрана с участием камеры. Есть адаптивная зарядка.

В плане безопасности тоже есть пара новшеств. Теперь при использовании камеры либо микрофона в приложении у вас появится вверху значок, сигнализирующий об этом. Кроме того, в «шторке» можно отключать микрофон или камеру, если это необходимо. А если вы каким-то приложением давно не пользуетесь, то система будет автоматически сбрасывать разрешения для него (например, на сбор данных о местоположении). При этом когда запускаете скачанное приложение впервые, вам предлагается уже не просто выбрать, согласны ли вы передавать информацию о местонахождении - вы можете указать, точное или приблизительное местоположение будет указано.

И ещё несколько «фишек». Ассистент запускается после удержания кнопки питания, появилась возможность делать длинные скриншоты веб-страниц, быстро делиться ссылкой при помощи перетаскивания, добавилась игровая панель, быстрый переход между медиаприложениями.

А что же изменилось «под капотом»? Улучшилась производительность, снизилось энергопотребление, появилась поддержка изображений в формате avif (такие картинки занимают меньше места), функция Play as you download (позволяет запускать игры до окончания их скачивания). А ещё самое интересное - полная поддержка складных дисплеев (появится, вероятнее всего, в начале 2022 года).

Источник: Droider.Ru
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