Необычный Sony Xperia 10 VII протестировали в России

В комплекте, кроме Sony Xperia 10 VII, нет ничего. Даже провод для зарядки вам придётся покупать самостоятельно.

Отличительная особенность этой модели - прорезиненный пластик на задней панели. За счёт этого смартфон можно носить без чехла, да и ощущается он так, будто уже идёт в чехле.

Влагозащита у Xperia 10 VII по стандарту IP68, качество сборки прекрасное. Есть также разъём для наушников, поддержка карты памяти.

Один из серьёзных минусов смартфона - большие рамки. При этом дисплей у него с частотой обновления 120 Гц, яркий и отзывчивый.