Неожиданно крут: Google Pixel 6A получил 7 баллов из 10 за ремонтопригодность

Ведущий PBKreviews в одном из выпусков на этом YouTube-канале выяснил, насколько просто будет починить Google Pixel 6A при поломке. Для этого он последовательно полностью разобрал смартфон.

Начал разбирать устройство эксперт со снятия экрана. По словам специалиста, при замене дисплея, скорее всего, нужно будет одновременно менять и датчик отпечатков пальцев.