Неожиданно крут: Google Pixel 6A получил 7 баллов из 10 за ремонтопригодность

Неожиданно крут: Google Pixel 6A получил 7 баллов из 10 за ремонтопригодностьОб этом рассказал специалист сервисного центра
Ведущий PBKreviews в одном из выпусков на этом YouTube-канале выяснил, насколько просто будет починить Google Pixel 6A при поломке. Для этого он последовательно полностью разобрал смартфон.
Начал разбирать устройство эксперт со снятия экрана. По словам специалиста, при замене дисплея, скорее всего, нужно будет одновременно менять и датчик отпечатков пальцев.
Для того чтобы перейти к внутренностям аппарата, вам придётся открутить 16 винтиков. После этого вы сможете снять аккумулятор, если вам нужно его поменять на новый. К счастью, для извлечения батареи производитель предусмотрел специальный “язычок”. Да и в целом она достаётся довольно просто.
В целом специалист поставил Google Pixel 6A по ремонтопригодности 7 баллов из 10 возможных. В том числе 1,5 балла из 2 за дизайн и время проведения ремонта, 1,5 балла из 2 за простоту доступа к запчастям, 2 балла из 2 за лёгкость замены экрана, 1,5 балла из 2 за лёгкость замены батареи, 0,5 балла из 2 за простоту замены остальных деталей.