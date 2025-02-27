Неподходящий блок питания и другие причины, по которым смартфон медленно заряжается

Неподходящее зарядное устройство. Важно обращать внимание на характеристики блока питания при покупке. Допустим, если у смартфона есть поддержка Power Delivery, а у зарядного устройства - Quick Charge, то мощность зарядки может стать 10-15 Вт вместо 30 Вт и больше. Проверьте, какие стандарты зарядки поддерживает ваш гаджет, пользуйтесь оригинальными или сертифицированными зарядками, обращайте внимание на мощность адаптера (для быстрой зарядки она должна быть 18 Вт и больше).

Повреждённый либо некачественный кабель. Он должен поддерживать быструю зарядку. Также проверяйте, нет ли у него повреждений, перегибов, окисления при контактах. Убедитесь, что рассчитан кабель на необходимую мощность.

Нагрузка на процессор и фоновые процессы. Закройте фоновые приложения, которые вам не нужны, включите авиарежим во время зарядки. Если вы хотите зарядить смартфон быстро, то отключите его перед зарядкой.

Высокая температура смартфона. Снимайте во время зарядки чехол. Также заряжайте всё в прохладном месте, не оставляйте телефон на солнце и на горячих поверхностях.

Износ аккумулятора. При ёмкости аккумулятора менее 80% лучше задуматься о замене батареи.