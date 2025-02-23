Неправильная зарядка, игнорирование обновлений и другие ошибки владельцев смартфонов

Установка приложений из внешних источников. Загружать их нужно только из официальных магазинов. Всё потому, что часто внешние сайте содержат файлы с вирусами, крадущими ваши данные, передающие информацию мошенникам, получающие доступ к приложениям банков. Также установленное вручную приложение не будет получать обновления. Со временем оно станет небезопасным.

Игнорирование обновления приложений и системы. Благодаря обновлениям вы улучшите производительность приложения или смартфона, сделаете систему безопаснее, закроете уязвимости.

Неправильная зарядка. Прежде всего, нельзя смартфон разряжать до 0. Также нельзя его постоянно оставлять на зарядке, особенно в ночное время. Всё это ускоряет износ батареи. Избегайте перегрева устройства во время зарядки, использования повреждённых зарядных устройств и кабелей.

Отказ от защитного стекла и чехла-бампера. На замену экрана может потребоваться несколько десятков тысяч рублей. Поэтому лучше позаботиться о защите смартфона заранее.