Неправильная зарядка, игнорирование обновлений и другие ошибки владельцев смартфонов

Неправильная зарядка, игнорирование обновлений и другие ошибки владельцев смартфоновИх совершают почти все
Установка приложений из внешних источников. Загружать их нужно только из официальных магазинов. Всё потому, что часто внешние сайте содержат файлы с вирусами, крадущими ваши данные, передающие информацию мошенникам, получающие доступ к приложениям банков. Также установленное вручную приложение не будет получать обновления. Со временем оно станет небезопасным.
Игнорирование обновления приложений и системы. Благодаря обновлениям вы улучшите производительность приложения или смартфона, сделаете систему безопаснее, закроете уязвимости.
Неправильная зарядка. Прежде всего, нельзя смартфон разряжать до 0. Также нельзя его постоянно оставлять на зарядке, особенно в ночное время. Всё это ускоряет износ батареи. Избегайте перегрева устройства во время зарядки, использования повреждённых зарядных устройств и кабелей.
Отказ от защитного стекла и чехла-бампера. На замену экрана может потребоваться несколько десятков тысяч рублей. Поэтому лучше позаботиться о защите смартфона заранее.
Подключение к открытым Wi-Fi-сетям. Если всё же Wi-Fi вам нужен, то включите VPN. Также вы можете отключить автоматическое подключение к открытым сетям (сделать это можно в настройках смартфона).
Смартфон в ванной. Высокая влажность в любом случае проникает внутрь гаджета и окисляет контакты. Пар же в ванной оседает на контактах и ускоряет коррозию.
Солнце или мороз. Зимой лучше смартфон хранить во внутреннем кармане, а летом — в тени.