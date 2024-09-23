Неремонтопригодная клавиша: iPhone 16 разобрали и сравнили с iPhone 15

Опубликовано 23 сентября 2024, 07:301 мин.
Неремонтопригодная клавиша: iPhone 16 разобрали и сравнили с iPhone 15Вот чем плоха новинка
Ведущий YouTube-канала Phone Repair Guru выяснил, насколько легко будет починить новый iPhone 16 при его поломке.
Каждый год Айфоны, к сожалению, становятся всё менее ремонтопригодными. Но что насчёт новинки?
Заднюю панель у iPhone 16 снять было действительно тяжело. Кроме того, эксперту сразу бросился в глаза странный «язычок» у батареи нового смартфона. И её точно так же было сложно извлечь. Более того, Apple даже выпустила инструкции для тех, кто собирается менять аккумулятор у 16-го iPhone.
К сожалению, ведущий также не нашёл ни одного способа вытащить кнопку управления камерой, не сломав её. Это делает её полностью неремонтопригодной. К тому же она, похоже, имеет серийный номер, поэтому после замены вряд ли будет работать полноценно.