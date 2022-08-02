Неужели на равных? Китайский смартфон за 30 тысяч рублей сравнили с Samsung за 47 тысяч

Ведущий Quke.ru выяснил, какой из двух смартфонов сейчас лучше купить: китайский OnePlus 10R или корейский Samsung Galaxy A73 5G. Оба аппарата относятся к «высокому среднему классу», то есть по своим характеристикам совсем немного недотягивают до флагманов.

Держать в руке однозначно удобнее A73 за счёт его слегка закругленных углов. Что касается звука, то в обоих случаях вы получаете стерео. Также у Samsung в отличие от OnePlus есть влагозащита по стандарту IP67.

В то же время комплект у Galaxy A73 5G гораздо скромнее, чем у его конкурента. Вместе с устройством вы получаете только кабель, скрепку и документацию. У OnePlus 10R же в коробке лежит силиконовый чехол, кабель, блок питания в 160 Вт.

Диагональ дисплея и у A73 5G, и у 10R равняется 6,7 дюйма, частота обновления - 120 Гц. Но матрица у Samsung - Super AMOLED, а у OnePlus - Flued AMOLED.

Процессоры установлены на смартфонах очень разные. На Samsung - Snapdragon 778 (6/8 ГБ ОЗУ), на OnePlus - Dimensity 8100 (8/12 ГБ ОЗУ). Работают оба смартфона очень быстро, без лагов и подтормаживаний. С простыми играми проблем тоже не возникает, но в более требовательных чуть лучше будет 10R с более мощным процессором. При этом большая часть игр лучше оптимизирована под Snapdragon.

Что касается камер, то фронтальная имеет разрешение у OnePlus - 16 МП, у Samsung - 32 МП. Чуть больше ведущему при этом фото понравились на A73. Видео снимать можно со стабилизацией в 4К только на A73, а на OnePlus стабилизация отсутствует.

Блок основных камер состоит у Samsung из четырёх модулей: основной - 108 МП, широкоугольный - 12 МП, камера для портретных фото - 5 МП, макрокамера - 5 МП. У OnePlus же объектива три: основной в 50 МП, широкоугольный в 8 МП и телевик в 2 МП. Видеозапись с оптической стабилизацией в обоих случаях можно вести в 4К.

При хорошем освещении снимки получаются очень близкими по качеству. Однако в ночное и вечернее время у OnePlus фотографии в автоматическом режиме выходят немного лучше, чем у А73.

Что касается видео, то картинка и автофокус в 4К понравился больше эксперту у OnePlus, а вот работа стабилизации - у Samsung.

В целом же, по мнению ведущего, чуть лучше в плане фото- и видеосъёмки себя показал OnePlus 10R.