Низкое качество видео, но не только: названы недостатки Xiaomi Poco X6 Pro по итогам обзора

По автономности вы можете ожидать работу около суток. Также смартфон периодически греется. До 100% при этом он заряжается всего за 40 минут.

Камера у Poco X6 Pro не суперкрутая, но для повседневной жизни её хватит. По части видео нет возможности записи в 4К 60 к/с и стабилизация работает не очень.

Датчик приближения у Xiaomi программный, но настроен он хорошо.

Вывод

В целом Xiaomi Poco X6 Pro хорош и стоит своих денег. Да, он периодически нагревается, некоторые медиафайлы на нём воспроизводятся с подтормаживаниями, автономность у него тоже посредственная. Однако в своём классе он один из лучших.