Низкое качество видео, но не только: названы недостатки Xiaomi Poco X6 Pro по итогам обзора

Низкое качество видео, но не только: названы недостатки Xiaomi Poco X6 Pro по итогам обзораЕсть ли смысл его вообще брать?
В комплекте с Xiaomi Poco X6 Pro идут зарядка на 67 Вт, чехол, кабель, плёнка на дисплее.
Вибромоторчик у Poco X6 Pro приятный, но устанавливать его мощность на максимум не рекомендуется.
Дисплей у новинки имеет частоту обновления 120 Гц, высокую плотность пикселей. Однако автояркость работает некорректно.
В целом работает смартфон очень быстро. Тем не менее есть несколько неприятных моментов. Во-первых, если в браузере более 150 вкладок, то аппарат начинает подтормаживать при скроллинге. Во-вторых, не все медиаплееры без проблем работают на этом смартфоне. Кроме того, реклама есть даже в системных приложениях Xiaomi.
По автономности вы можете ожидать работу около суток. Также смартфон периодически греется. До 100% при этом он заряжается всего за 40 минут.
Камера у Poco X6 Pro не суперкрутая, но для повседневной жизни её хватит. По части видео нет возможности записи в 4К 60 к/с и стабилизация работает не очень.
Датчик приближения у Xiaomi программный, но настроен он хорошо.
Вывод
В целом Xiaomi Poco X6 Pro хорош и стоит своих денег. Да, он периодически нагревается, некоторые медиафайлы на нём воспроизводятся с подтормаживаниями, автономность у него тоже посредственная. Однако в своём классе он один из лучших.