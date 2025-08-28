Ноль прогресса в камере: Pixel 10 Pro XL сравнили с 9 Pro XL

Ноль прогресса в камере: Pixel 10 Pro XL сравнили с 9 Pro XLБрать новинку стоит разве что из-за функций ИИ
Дизайн у 9 Pro XL и 10 Pro XL очень похож, хотя новинка весит немного больше. Работает 10 Pro XL на самом свежем Android 16. Google предлагает 7 лет обновлений ОС и обновлений безопасности. Также вам будет доступна эксклюзивная для 10-й версии функция ИИ Magic Q.
Если вы живёте Штатах, то получите Pixel 10 Pro XL без лотка для SIM-карт. Смартфоны для США поддерживают только eSIM. При этом минимальная ёмкость внутренней памяти у 10 Pro XL стала теперь 256 ГБ.
У дисплея 10 Pro XL есть всего пара небольших изменений по сравнению с предшественником. Это технология LTPO, пиковая яркость 3300 нит, функция регулировки яркости для чувствительных глаз. Также Google поставила на новинку более мощный нижний динамик.
На Pixel 10 Pro XL стоит новый процессор Tensor G5. Но если вы геймер, то лучше поискать что-то другое.
Ёмкость аккумулятора увеличилась у новинки незначительно: до 5200 мА*ч. Однако автономность 10 Pro XL от этого не стала лучше. Кроме того, максимальная мощность зарядки у него вновь только 45 Вт.
С точки зрения камеры вы получаете на 10 Pro XL примерно всё то же самое. Основной сенсор у него на 50 МП, телевик на 48 МП со 100-кратным зумом (у 9 Pro XL он был 30-кратным), сверхширик на 48 МП. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.
Вывод
С точки зрения аппаратного обеспечения изменений у 10 Pro XL не так уж много, а камера у новинки вообще такая же. Ёмкость аккумулятора у 10-й версии стала чуть больше, экран - чуть ярче и менее мерцающим, звук - чуть громче. Единственная причина, по которой стоит покупать Pixel 10 Pro XL - это если вам действительно нужны некоторые функции ИИ, которые он поддерживает.