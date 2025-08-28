Ноль прогресса в камере: Pixel 10 Pro XL сравнили с 9 Pro XL

Дизайн у 9 Pro XL и 10 Pro XL очень похож, хотя новинка весит немного больше. Работает 10 Pro XL на самом свежем Android 16. Google предлагает 7 лет обновлений ОС и обновлений безопасности. Также вам будет доступна эксклюзивная для 10-й версии функция ИИ Magic Q.

Если вы живёте Штатах, то получите Pixel 10 Pro XL без лотка для SIM-карт. Смартфоны для США поддерживают только eSIM. При этом минимальная ёмкость внутренней памяти у 10 Pro XL стала теперь 256 ГБ.

У дисплея 10 Pro XL есть всего пара небольших изменений по сравнению с предшественником. Это технология LTPO, пиковая яркость 3300 нит, функция регулировки яркости для чувствительных глаз. Также Google поставила на новинку более мощный нижний динамик.